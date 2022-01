Fiala (SPD): Naše země není v dobré kondici a v dobrém stavu

reklama

Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane premiére,

děkuji vám za vaši řeč k programovému prohlášení, k téměř ukončení této schůze. Nicméně dovolte mi ještě krátkou poznámku. Chci vás požádat, aby - vy jste řekl na začátku, že opozice vám řekla, že vám předává zemi ve výborném stavu. Já vás chci požádat, abyste lépe diferencoval tu opozici, protože hnutí SPD se vám tady snažilo celou noc vysvětlit, že naše země není v dobré kondici a v dobrém stavu. A každý z nás podle své odbornosti říkal i proč. A vy jste to tady vyjmenoval, ať už je to pokles reálných platů a mezd, bytová krize, ať jsou to další věci, zvyšující se ceny úplně všeho, zvyšující se ceny energií, inflace, prostě problémy, které trápí běžné české občany.

Takže vás chci jenom požádat, aby - a občanům říct, že SPD si nemyslí, že Česká republika je v dobré kondici a v dobrém stavu. A já vám opravdu přeji, aby to, co tady říkáte a slibujete, se vám povedlo, protože je to ve prospěch nás všech. I když nás v hnutí SPD jste samozřejmě svým programovým prohlášením nepřesvědčil. Přesto si myslím, že Česká republika potřebuje jít nahoru, řešit spoustu důležitých problémů a my je potřebujeme vyřešit. My za hnutí SPD vám svou důvěru nedáme, ale přesto vám přeju v zájmu nás všech, aby se vám to, co jste říkal, povedlo.

