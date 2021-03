Fiala (SPD): Pokud by zůstalo u pětiprocentní hranice, došlo by k další fragmentaci politické scény

reklama

Dobré dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, dovolte mi několik slov k tomuto návrhu zákona. Já jsem se zúčastnil schůzky předsedů klubů poslaneckých i senátorských v Senátu a sdělil jsem tam krátké stanovisko hnutí SPD. Dovolte mi, abych tak učinil i v Poslanecké sněmovně.

Anketa Má vláda Andreje Babiše dovládnout do voleb? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 2413 lidí

Nejprve ale musím něco říct k výroku Ústavního soudu. Za hnutí SPD musím říct, že výrok Ústavního soudu respektujeme, že respektujeme Ústavní soud jako instituci, ale to nám nebrání to komentovat. Chci říct, že nás Ústavní soud postavil do velmi diplomaticky řečeno zvláštní situace, kdy takový výrok vydal půl roku před volbami nebo před tím, kdy se odevzdávají kandidátky. Kdyby tento výrok vydal dva roky, rok před těmi volbami, tak bychom měli dostatečný prostor na diskusi, aby tento zákon byl kvalitní. Tento zákon, ať si to mnozí neuvědomují, je důležitější než například i zákon o státním rozpočtu, o kterém říkáme, že je nejdůležitější zákon Poslanecké sněmovny nebo Parlamentu České republiky. Toto je zákon, který ovlivní politiku v České republice na mnoho, mnoho let. Toto je zákon, který bude říkat, jestli naše vlády budou stabilní nebo nebudou stabilní, jestli tady budou třikrát do čtyř let volby, jestli se budou měnit vlády a jestli se tady v této republice bude ještě vládnout. Proto si říkám, že ten výrok Ústavního soudu byl buď velmi pozdě, anebo příliš brzo a měl přijít po volbách, aby na tento důležitý zákon byl dostatečný čas. Dále je pro mě velmi zvláštní, že tento zákon už jednou prošel Ústavním soudem a vlastně Ústavní soud vydal nějakou judikaturu, že je všechno v pořádku a dnes nebo před nějakou dobou Ústavní soud vynesl nový rozsudek, který se s tím, který udělal před několika lety, nevím přesně, jestli to bylo před deseti, osmi, patnácti nebo před kolika lety, se úplně definitivně liší. A poslední věc, kterou všichni víte, že samozřejmě tento zákon připravoval předseda dnešního Ústavního soudu tenkrát v roli poslance.

Tak to by bylo jenom velmi zkráceně k tomu výroku Ústavního soudu a teď mi dovolte krátké stanovisko za hnutí SPD. My jsme nejdříve uvažovali o tom, že bychom podporovali jeden volební obvod. Ale přišli jsme na to a chceme přispět k nějakému vzájemnému konsenzu, protože přece jenom to bude věc kompromisů mezi všemi poslaneckými a senátorskými kluby, kdy se tito poslanci a senátoři musí shodnout, a po diskusi v širokém politickém spektru ustupujeme z toho jednoho volebního obvodu a jsme ochotni přistoupit na tu variantu 14 krajů, tak jak je to v tom zákoně dnes. Je to od nás gesto dobré vůle se dohodnout a udělat aspoň tak kvalitní zákon, jak to jen jde. Dále je tu druhá věc, a to je kvorum, které se týká koalic. Tam v Senátu jsme se dohodli, že bude to kvorum pro dvojkoalice a trojkoalice, s tím jsme souhlasili a souhlasíme. Nicméně v tom předloženém návrhu je to pro dvojkoalici 7 % a pro trojkoalici 9 % a hnutí SPD bude navrhovat pro dvojkoalici 9 % a pro trojkoalici 13 %.

Prosím, berte to jako nějaký základní model k tomu, abychom se dál mohli domlouvat, abychom dál dospěli k nějakému kompromisu. Ale obávám se, že pokud by to zůstalo například jenom na 5 % nebo na nízké hranici, došlo by k další fragmentaci politické scény. Do Poslanecké sněmovny by se dostávaly tři čtyři strany po jednom %, které by se po volbách rozpadaly a docházelo by k politické korupci s tím, že by prodávaly svoje hlasy dalším větším stranám.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A poslední věc. I my souhlasíme s přepočítáváním mandátů podle poměrného systému. Myslím si, že je to správné. Chci ale upozornit na to, že jakýsi většinový prvek i v tomto přepočítávání a v poměrném systému by měl existovat. A říkám to přesto, že u nás jako hnutí SPD my zůstáváme v jakémkoliv systému pořád na stejném, plus minus jeden mandát. Nám to neublíží. Ale jde o to, aby politická scéna v České republice byla stabilní. A teď je otázka, abyste se vy všichni, včetně senátorů, zamysleli, jestli během čtyř let chceme troje volby a tři vlády tak, jak je to například v Belgii, ve Španělsku, v Izraeli a tak dále, kde jsou politické scény a politické vlády velmi nestabilní a probíhají tam volby velmi často. V takových zemích se nedá vládnout a pro ty země můžete za tu dobu toho roku, kdy ta vláda de facto funguje a funguje, tak máte možnost velmi málo něco udělat, protože jste de facto permanentně před parlamentními volbami. Takže to bych chtěl, aby všichni zvážili tuto variantu. A říkám to s tím, že my neaspirujeme zatím na vítěze voleb v České republice. Není v tom žádný osobní zájem. Je v tom jediný zájem - mít stabilní politickou scénu.

Takže to bylo krátké stanovisko za hnutí SPD. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

Psali jsme: Fiala (SPD): To, co dnes navrhujeme, je ochrana živnostníků, podnikatelů před opatřeními vlády Fiala (SPD): Máme rádi zvířata. A co vy? Fiala (SPD): Nenávistnou islámskou ideologii vyznává čím dál více obyvatel Evropy Fiala (SPD): Podporovat pracující je lepší, než plošně rozdávat sociální dávky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.