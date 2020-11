Fiala (SPD): Poláci staví dálnice neuvěřitelnou rychlostí a my jsme se nedostali ani 50 km k hranicím

reklama

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abych i já za SPD řekl, co nás vede k tomu, že SPD tento zákon chce projednat, že máme zájem na tom, aby se projednal co nejdříve. Když myslím co nejdříve, tak mám na mysli do voleb samozřejmě. Je to soubor věcí, kdy samozřejmě mě, jako předsedu hospodářského výboru, navštěvují různé skupiny lidí, kteří se samozřejmě podílejí na stavebním prostředí v České republice. Jsou to například projektanti, kteří říkají, že jestliže stavební řízení trvá 10 let, tak to, co naprojektují, tak už de facto ani nejde pomaličku udělat a možná překračuje některé normy, protože za 10 let se legislativní podmínky šíleným způsobem mění, velmi rychle se mění a oni už potom v tom stavebním řízení vlastně nemají žádnou možnost do toho vstoupit a něco změnit. Jinak to stavební řízení by muselo začít znovu a ten schvalovací proces by musel začít znovu.

My jsme v SPD, a za SPD vystoupí ještě pan kolega Pavel Jelínek, který byl členem té komise, která připravovala znění toho stavebního zákona, takže co se týče detailu provedení toho stavebního zákona, tak vystoupí ještě za nás Pavel Jelínek, který samozřejmě také má nějaké kritické pozměňovací návrhy nebo kritiku k tomuto zákonu. Chce ji vypořádat ve druhém čtení.

Ale já si myslím, že tato diskuse je v prvním čtení naprosto správná. V prvním čtení přece jde o to, jestli ten zákon chceme projednávat nebo nechceme. A pokud se Sněmovna rozhodne, že chceme, tak ho přikážeme prostě nějakému výboru. Jsem přesvědčen o tom, že z těch důvodů, které jsem řekl, by ta Sněmovna, a my jsme se shodli na poslaneckém klubu SPD, že by Sněmovna tento zákon projednat měla, protože ceny bytů neúprosně rostou, a rostou proto, že poptávka je tak obrovská, že daleko, daleko převyšuje nabídku. I kdyby se stavělo o pět tisíc bytů ročně v Praze víc než se staví, tak by se poptávka dohnala někdy za 20, 25 let.

My, když jsme s Pavlem Jelínkem seděli s ministryní Klárou Dostálovou, tak jsme se dívali na ty statistiky, jak si vede Česká republika, a shodli jsme se, že naším heslem musí být heslo Bangladéš. Bangladéš je totiž země, která ve stavebním řízení je rychlejší a je o jedno místo před Českou republikou. Jinak samozřejmě atakujeme takové země, jako je Nigérie a Kongo. Jsem přesvědčen, že prostě něco musíme udělat. Něco musíme udělat. A mrzí mě, že určitá část politického spektra ty zákony měnit nechce. Je potřeba, aby si to lidé zapamatovali, že je měnit nechtějí. Skutečnost je taková, že nechtějí, aby se schválily do voleb, aby se s tím něco dělalo.

Dovolte, abych řekl pár slov ještě jako předseda hospodářského výboru. Víte, my jsme na hospodářském výboru za dohody celého politického spektra v podstatě napsali a protáhli Sněmovnou s Martinem Kolovratníkem zákon č. 416 o liniových stavbách. Je to úžasné zrychlení budování silnic, dálnic, vysokorychlostních tratí a podobně. A je úplně nepředstavitelné, že to prostě žádné ministerstvo před námi a žádní úředníci nebyli schopni napsat a udělat. Že to museli psát politici, kteří prostě k tomu nemají ani podklady, kteří k tomu mají jenom informace.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je možné, že je to stejný případ se stavebním zákonem. A já jsem rád, že k tomu Ministerstvo pro místní rozvoj našlo odvahu, že něco chce změnit. A já za sebe a za SPD říkám, že to chceme taky změnit. Není možné, aby - a teď to budu brát s těmi liniovými stavbami dohromady - není možné, aby Poláci stavěli dálnice neuvěřitelnou rychlostí a my jsme se nebyli schopni dostat ani 50 km k hranicím. Stejně je to přece s Rakouskem, kde z Vídně do Mikulova už vede dávno dálnice, ale z Brna do Mikulova ne. A začali jsme všichni stejně. A z Brna do Mikulova se ani nekoplo. Vím, že je to zdánlivě jiná novela, že je to zdánlivě jiný problém, ale principiálně to spolu naprosto souvisí. Takže z toho důvodu za SPD říkám, že my chceme zkrátit stavební lhůty, stavební řízení, že je to pro všechny dobré, že to sníží ceny bytů po celé republice do budoucna. A pokud se nám to nepovede, tak prostě mladí lidé na ty byty nebudou mít peníze. Nebudou mít peníze. A je to jediná možnost, jak to udělat. Takže jestli tato vláda na to najde odvahu, tak pokud ty názory a návrhy, které tady předloží ve druhém čtení včetně našeho hnutí, budou relevantní, legitimní, budou zkracovat stavební řízení, sníží poptávku tím, že se bude více stavět a rychleji stavět, tak hnutí SPD to podpoří.

Chci ještě říct, jako předseda hospodářského výboru, že za mnou samozřejmě ti lidé chodili, jak už jsem mluvil o těch architektech, kteří třeba po 10 letech už nemůžou zasáhnout do toho řízení a ví, že to, co namalovali před 10 lety, tak už by mohlo být dávno někde jinde, tak můžu říct, že pokud chcete schválit nebo pokud chcete projednávat stavební zákon v hospodářském výboru, tak já za sebe říkám, že jsem pro, budu hlasovat pro. Myslím, že do hospodářského výboru patří stejně tak, jako jsme tam schvalovali zákon č. 416 o liniových stavbách. Takže pro mě je to hozená rukavice, my to chceme projednat v hospodářském výboru a myslím, že je to správná varianta.

Děkuji vám za pozornost.

Psali jsme: Fiala (SPD): Malé děti školou povinné by měly chodit do školy Fiala (SPD): Není nám jasné, proč vláda hodlá prosazovat pobyt cizích vojsk na území ČR Fiala (SPD): Jak můžou po tomhle lidé důvěřovat vládě? Fiala (SPD): Povolovací proces v Bruselu na stavbu nových jaderných zařízení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.