Fiala (SPD): Rychlý konec uhlí prosazovaný EU a Fialou může přinést kolaps české ekonomiky

Podle většiny českých občanů by se mělo odejít od uhlí opatrně a pomalu. Rychlý konec uhlí prosazovaný EU a Fialovou vládou může přinést kolaps české ekonomiky. Hnutí SPD bojuje proti šílenému Green Dealu EU, který extrémně zdražuje energie. Dle průzkumu agentury STEM/MARK by podle 32 procent českých občanů měly uhelné elektrárny zůstat v provozu nejméně dalších 15 let, dalších 27 procent by preferovalo jejich provozování dalších 10 až 15 let. Rychlý odklon od uhlí do deseti let si přeje pouze 21 procent respondentů.

Uhelné elektrárny vyrábí i v současnosti kolem 40 procent elektrické energie v ČR a uhlím se topí i v teplárnách, které dodávají teplo domácnostem i teplou vodu. Tak obrovský podíle nelze jen tak nahradit a Fialova vláda nepředstavila plán, jak to chce udělat. Už loni ve své analýze ČEPS varoval, že se už v roce 2025 staneme z exportéra elektřiny importérem.

„Za nejzávažnější následek útlumu uhelné energetiky lidé dle průzkumu považují hrozbu výrazného zdražení energií. „Z průzkumu vyplývá, že česká veřejnost v kontextu energetické krize a situace na mezinárodní scéně zatím považuje uhlí za jeden ze stabilních a potřebných energetických zdrojů v České republice. Ačkoliv data ukazují, že Češi vnímají budoucí přechod k bezemisní energetice a náhradě uhlí za obnovitelné a jaderné zdroje jako nevyhnutelný, v současné chvíli to nepovažují za rychle realizovatelné. Očekávají tyto kroky v horizontu deseti a více let a s jistotou záložního řešení v podobě uhelných zdrojů,“ uvedl Tomáš Rychecký z agentury STEM/MARK.



Dalším argumentem pro udržení uhelných bloků v provozu je energetická soběstačnost České republiky. Plné pokrytí domácí spotřeby výrobou elektřiny na českém území si přeje 81 procent dotázaných. Nákup elektřiny ze zahraničí pak považuje za finančně náročný 75 procent dotázaných a sedm z deseti oslovených se obává, že by závislost na dovozu elektřiny mohla oslabit konkurenceschopnost české ekonomiky.

