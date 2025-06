Fiala (SPD): Stát jako velkopračka špinavých peněz

Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové,

já navážu na paní místopředsedkyni Sněmovny a řeknu vám, co se stalo mně osobně. Já jsem s mojí ženou založil své dceři spoření a posílám jí každý měsíc 1 000 korun ze svého platu na to spoření, až jednou bude velká, aby něco měla. A banka, nebudu říkat, která banka mi zrušila tu spořící smlouvu, protože jsem nedoložil, kde jsem vzal 1 000 korun měsíčně, přestože každá banka má moje daňové přiznání, majetkové přiznání je veřejně na webu, jsem majetkově a finančně vysvlečený donaha, ale banka zrušila mé dceři spořící smlouvu na 1 000 korun měsíčně, protože jsem nedoložil, kde jsem to vzal. Tak to je jenom takový úvod toho paradoxu. A teď vám řeknu, jak se to asi dělá správně, když to nemůžete dělat tak jako já, musíte to dělat jinak.

O skandální kauze dlouhodobých jednání zástupců státu a vlády s odsouzeným obchodníkem s drogami a jeho právníky, která vyvrcholila miliardovými kšefty s bitcoiny za přímé účasti ministrů už bylo řečeno a napsáno mnohé. Zajímavé je, že ta kauza neustále akceleruje. Akceleruje ne den ze dne, ale řekl bych možná z hodiny na hodinu, protože máme nové a nové informace. A možná ještě důležitější je to, co dosud řečeno a napsáno nebylo, a já se tím pokusím zabývat, abychom do toho vnesli ještě další myšlenky, další věci, protože skutečná pravda, syrový a přesný popis toho, co se přesně stalo, kdo za co na straně státu zodpovídá, na to pořád ještě čekáme. A hlavně na to čekají občané, občané České republiky, jejichž jménem zástupci Fialovy vlády často hovoří, a proti jejich zájmu tak často jednají. Zrovna jako teď v kauze bitcoinů.

Občané, kteří financují kompletní provoz státu, včetně vysokých platů a odměn členů vlády, vysokých státních úředníků, státních zástupců a soudců si nezaslouží, aby jim premiér a vláda ve věci kšeftování s bitcoiny lhali a aby si z nich veřejně dělali legraci. To je úplné dno politické kultury a my k tomu prostě tady nemůžeme mlčet. Pánové a dámy z vládních lavic, nemáte právo občanům lhát, zesměšňovat jejich i naši zemi nejenom u nás, ale také v zahraničí, což právě děláte v přímém přenosu, a to je přece naprostá nehoráznost. Budu se snažit neopakovat příliš to, co už tady dnes a v minulých dnech zaznělo. Pokusím se shrnout to podstatné a politicky relevantní, tedy důležité.

Za prvé tento brutální skandál, který se každou hodinou rozrůstá a který nemá v moderních dějinách naší země obdoby, nesmí skončit pouhou demisí ministra spravedlnosti Pavla Blažka. I proto, že už teď s jistotou víme, že o kšeftech Ministerstva spravedlnosti s drogovým dealerem a provozovatelem ilegálního internetového tržiště dobře věděli minimálně dva další členové vlády za ODS, ministr financí Zbyněk Stanjura a premiér Petr Fiala. Ten podle jeho slov celou záležitost pokládal za nějakou zábavnou brněnskou historku ministra Blažka a vůbec se jí nezabýval. Už jen to by byl důvod k demisi předsedy vlády.

Za druhé je bezpodmínečně nutné, aby byl postup všech ministrů i zainteresovaných státních úředníků a představitelů justice prověřen orgány činnými v trestním řízení. Z toho důvodu nesmí stát v čele Ministerstva spravedlnosti a vnitra lidé jakkoliv spojeni s vládními stranami, natož aby byli členy jejich vedení, což se samozřejmě děje. To je podmínka nutná, nikoliv však postačující proto, aby nevznikl ani stín pochybnosti, že je toto šetření vedeno politicky nezávisle a nestranně a padni komu padni. V čele těchto rezortů musí do voleb stát všeobecně a napříč politickým spektrem respektované osobnosti, nejlépe s právnickým vzděláním, s praxí, nezatížené skandály a aférami. Vládní kolegové, je strašné, že za tu dobu, co jste ve funkcích, získali exponenti organizovaného zločinu, organizovaného zločinu, a k tomu já se v tom svém projevu ještě dostanu, v podstatě volný přístup na ministerstva, do vlády a do nejvyšších politických pater. A že část státního aparátu jim v podstatě slouží jako servis, který jim pomáhá otvírat jejich bitcoinové peněženky s miliardami. Ano, to je vaše odpovědnost. A někteří představitelé vlády ještě mají tu bohorovnost nebo drzost říkat občanům, že přece není jisté, jestli tyto miliardy pocházely z trestné činnosti a že nejde o praní špinavých peněz. Jistě, kdo chce, může věřit tomu, že dealer drog a prodejce zbraní na darknetu, což je synonymem pro kyberzločin nejhlubšího zrna, našetřil miliardy korun tím, že chodil v Břeclavi, kde bydlí, občas na brigády do skladu, a protože má dobré srdce, rozhodl se o tyto miliardy podělit prostřednictvím Pavla Blažka se státním rozpočtem.

Tento vládní přístup potvrzuje, že vláda považuje občany za hlupáky, a to přece musí skončit. Rovněž hrozné je i to, že ve výrocích představitelů vlády k bitcoinové aféře panují závažné rozpory. To jsem řekl velmi kulantně a diplomaticky. Někdo méně slušný by řekl, že někteří ministři prostě lžou. Dle nezávislých transakčních analýz zveřejněných Radiožurnálem se v elektronické peněžence pana Jiřikovského, který byl odsouzen za závažné zločiny na devět let odnětí svobody, v době jejího otevření na Ministerstvu spravedlnosti se nacházely bitcoiny v hodnotě zhruba 12,5 miliardy korun, tedy několikanásobně více finančních prostředků, než uvádí zástupci tohoto rezortu a vlády, kteří hovoří o částce pouze 3 miliardy korun. Kam tedy za asistence státu zmizelo cirka 10 miliard korun pocházejících z trestné činnosti? Je velice pravděpodobné, že to časem stejně vyplave na povrch, a tak by bylo lepší, kdyby šla vláda s pravdou ven rovnou. K tomu, aby to zjistila, pokud to už neví, měla a má všechny potřebné nástroje a k dispozici profesionální bezpečnostní sbory a zpravodajské služby.

Ptám se dále, jak dlouho se dohoda o bitcoinech připravovala a kdo ji inicioval? Kdo ji řídil? Kdo všechno z vlády o ní věděl, kdo ji povolil, schválil a tak dále. Věděly o přípravách dohody orgány policie, státního zastupitelství, soudy a hlavně tajné služby? Konaly svou povinnost, nebo ne? Informovaly se o jejich rizicích, zákonné adresáty zpráv tajných služeb?

Zopakuji jeden trefný citát experta na kryptoměny Romana Tietze, který v posledních dnech publikoval více analýz a poskytl mnoho rozhovorů do médií. Je to velmi zajímavé, poslouchejte. Cituji: "Pohyboval jsem se intenzivně mezi bitcoinovými uživateli víc jak 10 let. Když jsem se o síle bitcoinu dozvěděl, bylo mi řečeno, že právě politici budou jednou ti, kdo dají bitcoinu opravdový smysl, ale ne tím, že ho budou nezištně podporovat, ale že jim budou placeni za svou trestnou činnost, protože to bude snazší než být placeni klasickými penězi.

Česká republika je pro bitcoin už od počátku zemí zaslíbenou. Dnes díky tomu máme v mnoha směrech lehký náskok před světem, jak je vidět i na kauze Blažek. Rozhodně se není čím chlubit. Je to smutná pravda a je vinou Fialovy vlády, že jsme teď ve světě považováni za eldorádo organizovaného zločinu. A to je ta nejhorší zpráva pro nás všechny, pro občany České republiky.

Dámy a pánové, premiér Fiala, když svolával Bezpečnostní radu státu, řekl, že je zde velké podezření, že někdo náš stát zneužil. Já dodávám, že to není podezření, ale spíše bohužel jistota. Někdo náš stát opravdu zneužil a je docela pravděpodobné, že to byli i ministři této vlády a sám premiér, což se musí prošetřit, a zcela jistě by to byl i relevantní důvod pro zřízení parlamentní vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny. Přátelé, já se rovněž ptám, co bylo záměrem a hlavním motivem operace bitcoin?

Jmenovaný expert na kryptoměny v Echu24 píše, že tím důležitým záměrem bylo právě podchytit bitcoiny v peněženkách spojených s darknetem a následně bylo bitcoiny zbavit potenciální blokací pro další používání. Pokud je tomu tak, jde o katastrofu, jde o legalizaci minimálně desítek, ne-li stovek miliard korun pocházejících z té nejhorší trestné činnosti. A kdybych to mírně, ale jen opravdu velmi mírně nadsadil, jde i o docela velké inflační riziko. Budete mít spoustu ničím nekrytých nových peněz v oběhu, tak uvidíme, jak se to projeví. A i z makroekonomického hlediska, jestliže se takto má do oběhu pustit tolik peněz. A role státu v tento moment - velkopračka špinavých peněz.

A další otázka, na kterou musíme znát odpověď. Jaká část takto vypraných prostředků skončila či skončí na účtech osob spojených se státem či s touto vládní koalicí?

Mozaika se docela skládá, budu-li citovat dále. "Pan Jiřikovský byl v kriminále a vím, že o jeho kauze věděli všichni. I díky jeho fyzické konstituci předpokládám - to je citace - že už při nástupu na oddělení dostal nabídku, která se neodmítá, tedy že bude mít ochranu, a tím nemyslím ochranu věznice. Tato ochrana něco stojí a platí se průběžně, v těchto případech je venku osoba, která předává platbu za tuto nevyžádanou ochranu prostředníkovi, který jednou měsíčně dá vědět, že je vše v pořádku - pořád cituji - do toho se mu samozřejmě snažil jeho právník Karim vyjednat lepší podmínky ve věznici, což také něco stojí, ale musel zaplatit samozřejmě i za to, že si odseděl jen půlku trestu. Půlka trestu před 10 lety stála přibližně 2 miliony korun. U běžného případu ale tato cena pochopitelně roste podle závažnosti případu.

Pořád cituji, nejsou to moje názory. U takto závažných kauz samozřejmě není běžné, aby odsouzený dostal půlku jen za to, že byl hodný, tedy Jiřikovsky se nořil hlouběji a hlouběji do spirály svých vlastních závazků. Upozorňuji znovu, že stále cituji. Shodou náhod se v posledních měsících rovněž všichni na vládní úrovni mohli přetrhnout, aby schválili zákony na časový test držení bitcoinů, politici se fotili v tričkách s logem bitcoinu, připravovali návrh na osvobození od daně i u těch největších bitcoinových transakcí a podobně, transakcí za miliardy.

Přátelé, to není legrace. Ve hře je reputace českého státu a celé české justice, celého systému spravedlnosti na léta dopředu. Myslíte si, že občané, kteří toto sledují a toto čtou, začnou od zítřka lépe a radostněji platit daně a ještě lépe a radostněji dodržovat všechny právní předpisy a zákony? Uvědomujete si, s čím si tady zahráváte?

Pokračuji v citaci experta na kryptoměny Týce z Echa24, cituji: "Jiřikovský se spojil s ďáblem, spojil se s reprezentanty státní moci, a to té nejvyšší. Možná že nemohl jinak, protože bitcoiny ukradl. Většinu bitcoinů nevydělal na provizích z prodeje drog, ale on je šlohnul, šlohnul lidem, kteří je dali do jeho shopu, do zástavy. Tedy tyto bitcoiny měl uvolnit v momentě, pokud zboží dorazilo v pořádku kupujícím. Tedy mnoho dealerů z celého světa nedostalo za své zboží své bitcoiny a teď se mohl Jiřikovský tvářit, jako že mu je sebral stát, protože dealeři věděli na blockchainu, že se bitcoiny nehýbají. Po jeho odsouzení znají jeho totožnost, tedy vědí i kde bydlí a nyní už vědí i to, že k bitcoinům má přístup. Podsvětí bude chtít své bitcoiny zpět a je to hodně bitcoinů. Blockchain nikdy nelže. Ministr spravedlnosti otevřel temnou bránu podsvětí a bude to jízda." Konec citace.

Ale pojďme dál. Takže bývalý provozovatel Sheep Marketplace, notoricky známého tržiště pro drogy, dostane zpět notebook. V tom notebooku je přístup k peněžence s 1 561 bitcoiny, Připomínám, že část těchto bitcoinů byla prokazatelně ukradena dealerům a zákazníkům. Léta ležely na mrtvých adresách. Nikdo nevěděl, kdo k nim má přístup, a teď najednou se otevřou na Ministerstvu spravedlnosti před notářem, i když i to už je zpochybněno. Stát dostane jakýsi dar ve výši 30 procent a zbytek? Tiše zmizí. Ovšem ještě než dorazí notář a otevře se digitální peněženka oficiálně, bitcoiny za 1,1 miliardy korun zmizí bokem. Oficiální divadlo začíná až potom. Přátelé, to je neuvěřitelné. Těžko nacházím slušná slova pro komentář.

Co udělá stát? Nechá si svoji miliardu, usmívá se do kamer, že teď má peníze na věznice a Vězeňskou službu. Jenže tady to je velký problém. Nejen etický, nejen reputační, ale také právní. Argument typu - když není opačný rozsudek, je to legální - je doslova právní nihilismus. Navíc dar ve výši jedné miliardy korun zároveň legalizuje i dalších minimálně 11, 5 miliardy korun v kouzelné peněžence pana Jiřikovského. Doplňuji, že dle veřejných zdrojů forenzní analýzy blockchainu už ukazují přímou stopu i na Nucleus Market, což je další darknetový ráj, tentokrát pro mezinárodní obchod s fentanylem. Čím dál lepší.

Dámy a pánové, existuje jedno krásné rčení: "Zákon je minimum morálky. V každém našem politickém konání se přece musíme ptát nejen na to, jestli je to legální - to je naše povinnost - ale i na to, jestli je to etické a správné." Premiér Petr Fiala často říká, že vysílá signály svým postupem a postupem celé vlády. V kauze Bitcoin vyslal zatím svůj nejsilnější životní signál. Signál, že mu nevadí být figurantem v digitálním podvodu století.

Možná jde i o další velké trestně politické kauzy. Dle webu Echo24 advokát pana Jiřikovského Titz letos v lednu při soudním líčení kvůli machinacím s městskými byty v Brně jako svědek významně pomohl primátorce Markétě Vaňkové z ODS. Klíčového svědka proti Vaňkové, který byl dříve jeho klientem, totiž vylíčil jako naprosto nedůvěryhodnou osobu. Je i toto souvislost čistě náhodná?

Teď budu citovat Deník N. Deník N je médium, které je absolutně provládní a SPD nesnáší. Já taky, když nemusím něco komentovat pro Deník N, tak to nekomentuju, protože vím, že se zítra dočtu úplný opak toho, co jsem řekl. Ale poslyšte, co napsal Deník N, cituji: "Darováním miliardy z bitcoinů se zabývá policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu. Policisté uvádějí, že bitcoiny zřejmě pocházejí z nelegální činnosti a trestaný muž darováním části z nich státu chtěl své ostatní příjmy ze zločinu zlegalizovat. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci prověřuje kauzu související s darem bitcoinů Ministerstvu spravedlnosti pro podezření ze tří trestných činů, včetně zneužití pravomocí úřední osoby a legalizace výnosu z trestné činnosti. Případ policisté prověřují také pro podezření ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Informoval o tom olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun." Konec citace.

Do debaty o kauze vstoupil i prorektor Univerzity Karlovy a uznávaný ekonom se specializací na kryptoměny Ladislav Krištoufek, podle kterého z dohledatelných informací vyplývá řada otázek, která není v souladu s dosavadními oficiálními informacemi podávanými vládou. Co podle něho nesedí? V médiích uváděných 468 bitcoinů odpovídá pouze peněžence číslo 1. Tam ovšem z Nucleus peněženky přiteklo jenom 240 bitcoinů. Zbylých 228 bitcoinů přiteklo z peněženky číslo 2. Do té ale přišlo z Nucleus peněženky ještě dalších více než 300 bitcoinů v jedné tranži. 18 bitcoinů pak odteklo někam jinam, mimo tři původní peněženky.

To podle pana prorektora budí hned několik otázek. O kterých 468 bitcoinech se mluví? Velké transakce ven z daných peněženek jsou 228, 100,100,100,100,100,10,5 a 5 bitcoinů. Všechno veřejně dohledatelné. To nelze nijak nasčítat na 468. Kam například odešlo 18 bitcoinů z transakce 7. 3. 2025 z peněženky číslo 2? To je jen výsek z problematického převodu. Exministr spravedlnosti Pavel Blažek zřejmě neříká úplnou pravdu. Tvrdí totiž, že po přečtení rozsudku nad drogovým dealerem Tomášem Jiřikovským neměl sebemenších pochyb, že bitcoiny za miliardu, které tento člověk v březnu daroval státu, nepochází z trestné činnosti. Pokud zmíněné rozsudky viděl, muselo mu být ale jasné, že je to jinak.

Poslouchejte. Mladá fronta DNES přímo uvádí, že soudy opakovaně varovaly před tím, že policii se nepodařilo dohledat všechny kryptoměny, které Jiřikovský měl. Stamiliony korun mohou být výnosem z nelegálního tržiště s drogami, anebo může jít o bitcoiny, o které obral drogové kartely i nakupující, když tržiště rušil a vyluxoval společný účet.

Zároveň soudy připomínaly, že Jiřikovského tvrzení při výsleších, že si bitcoiny koupil nebo že je nelegálně vytěžil na počítačích na univerzitě v Brně, kde přednášel jeho dědeček, jsou také lži. Zcela jednoznačně soudy psaly, že na nákup bitcoinů nikdy neměl legální příjmy a na jejich těžbu by musel mít 50 počítačů zapnutých nepřetržitě celý rok. Soudy také opakovaly, že Jiřikovský není schopen prokázat ani to, kde vzal jen zlomek stovky bitcoinů, které tehdy policie obstavila. V rozsudku Krajského soudu v Brně, který včetně spisové značky ministr Blažek označil jako ten, který četl a seznal z něj, že bitcoiny nemohou být nelegální, jsou pasáže, ve kterých soud jasně říká opak. Třeba to, že Jiřikovský může mít ukrytých mnohem více bitcoinů, než kolik jich policie zabavila. Je třeba opakovaně zmínit, že obžalovaný nebyl schopen doložit původ bitcoinů. Shrnula to soudkyně Dagmar Bordovská.

Nebo je tu další soudní rozhodnutí, zamítnutí ústavní stížnosti u Ústavního soudu, ve které se příbuzní Jiřikovského domáhali navrácení některých zabavených věcí policií. To je zajímavé. Budu citovat.

Cituji: Zbývající část výnosů v podobě virtuální měny bitcoin přesahující v té době sumu 600 milionů korun - v té době - se dosud nepodařilo zajistit. Vrchní soud tak uzavřel, že odsouzený nadále disponuje výnosy z trestné činnosti, mnohonásobně převyšujícími hodnotu zabraných věcí. To napsal v odmítnutí ústavní stížnosti předseda Senátu Ústavního soudu Jan Filip.

Opravdu si u vědomí těchto informací někdo z členů vlády nepoložil jednoduchou otázku, kde dárce Tomáš Jiřikovský bitcoiny v tak závratné hodnotě vzal? Celá dohoda státu s Jiřikovským vznikala de facto přitom v tajnosti. Za celou dobu se nikdo neobrátil ani na policii nebo na nejvyšší státní zastupitelství, aby si původ těchto kryptoměn ověřil. A to přesto, že Jiřikovský tvrdil, že bitcoiny získal těžbou na počítačích na zahradnické fakultě Mendlovy univerzity v Brně, kde pracoval jeho dědeček.

Když to čtu, vybavuje se mi legendární hláška, že v Brně by chtěl žít každý. Já jsem měl to štěstí, že jsem tam i studoval (se smíchem:) na Mendlově univerzitě.

Univerzita ovšem jednoduše vyvrátila, že by bitcoiny mohly vzniknout na jejich počítačích takzvanou těžbou, kdy počítače provádějí složité operace, a tím vlastně bitcoiny vznikají. Ke vstupu do její budovy je potřeba čipová karta. A jeho dědeček neměl ani oprávnění, aby do počítačů mohl nainstalovat software, který je k těžbě bitcoinů potřeba. Kromě toho, do budovy univerzity se Jiřikovský s dědečkem mohl dostat jen v letech 2009 a 2010, kdy tam pracoval, ale ne v letech 2013 a 2014, kdy Jiřikovský bitcoiny získal.

Kromě toho dva přední čeští soudní znalci z oboru kybernetiky - Vlastimil Klíma a Aleš Janda - ve svých posudcích popsali, že vytěžit takové množství bitcoinů bylo v dané době naprosto nereálné. Policisté se teď zaměřili na tržiště Nucleus Market, které bylo funkční do doby, než soud poslal Jiřikovského do vazby. Pak se odmlčelo a spolu s ním zmizely i další bitcoiny - jak nakupujících, tak prodávajících, což jsou hlavně drogové kartely, jak píše Mladá fronta DNES.

Všimněte si, že zase se snažím všechny věci citovat a zdrojovat, aby někdo neřekl, že jsou to výmysly SPD.

A tržiště spalo. Až do letošního března, kdy se odehrál už známý obchod s převodem bitcoinů za miliardu na účet státu. Bitcoiny totiž přišly z účtů, které jsou spojovány a označovány jako související s Nucleus Marketem. A policie se domnívá, že Jiřikovský se tím přihlásil k tomu, že stojí i za tímto druhým černým tržištěm.

Pohybům na účtu se už v den převodu podivoval i web Arkham, specializující se na analýzu bitcoinových obchodů. Cituji: Adresy patřící k zaniklému darkwebovému tržišti Nucleus se po devíti letech nečinnosti znovu probudily. Adresa od té doby převedla 77,5 milionu dolarů v bitcoinech na tři nové adresy. 77,5 milionu dolarů. Hlavní adresy spojené s tržišti stále obsahují 4 075 bitcoinů, což nyní představuje více než 361 milionů dolarů, napsal web doslova.

Pro připomenutí, co se ten den stalo: odsouzený Jiřikovský přišel osobně na schůzku s náměstkem ministra spravedlnosti Radomírem Daňhlem, aby převedl státu kryptoměnu za miliardu. Skoro mi docházejí slova.

Připomenu ještě jednu pasáž rozsudku Vrchního soudu v Olomouci. Zajištěná elektronika byla použita ke spáchání předmětné trestné činnosti, neboť byly nalezeny zdrojové kódy databáze tržiště Sheep Market place, e-mailové komunikace a další skutečnosti svědčící pro závěr, že uvedené věci nemohou být vráceny, aniž by byla zničena data obsažená v elektronice. Pak začala jednání Jiřikovského advokátů s Ministerstvem spravedlnosti. V jejich průběhu Nejvyšší soud zvrátil rozhodnutí soudu nižšího stupně a vrácení elektroniky bez smazání dat umožnil.

Vrátím se ještě k podstatné věci. Ačkoliv notář Lubomír Mika, který je překvapivě z Brna a kterého za 150 000 korun najalo na ověření převodu bitcoinů Ministerstvo spravedlnosti, do oficiálního zápisu uvedl, že se v bitcoinové peněžence nachází 1 561 bitcoinů v přepočtu za 3 miliardy. Bližší pohled do daného účtu na internetu však ukazuje, že před otevřením v peněžence bylo 5 366 bitcoinů za zhruba 12 miliard korun. A Blockchain - databáze všech transakcí včetně příchozích a odchozích plateb a zůstatků - se dle expertů nikdy nemýlí.

A my trváme na vysvětlení těchto rozporů a lží - co nejdříve. Kam zmizelo 9 miliard za asistence státu? Notář Mika však zapsal toto: Soudní znalec oznámil, že za přítomnosti dárce a jeho advokáta bylo již před tímto jednáním zjištěno, že na bitcoinové peněžence dárce se nachází 1 561,5 bitcoinu. Na to mi předal list s uvedením, že se jedná o print screen obrazovky monitoru z otevřené bitcoinové peněženky.

Takže tedy v překladu: notář u otevření peněženky vůbec nebyl, ale byli tam jen advokát Titz, dárce Jiřikovský a znalec Berger. A notář za to, že se na svoji práci vykašlal, dostal od státu 150 000 korun. To je fakt skvělé! A my to máme jenom tak přejít a asi dělat, že to nevíme. Jenom proto, že ve srovnání s 9 miliardami jde o drobné? Ani náhodou!

Daňový poplatník má nárok a právo na to, že mu bude státem zdůvodněno použití každé koruny, kterou státu zaplatil. Fialova vláda tuto zásadu zcela pošlapala a zdevastovala důvěru lidí ve svůj stát. A už půjdeme do finiše.

Tak ještě jedna citace z rozsudku, tentokrát Nejvyššího soudu, na dokreslení toho, zda finance pana Jiřikovského pocházely z trestné činnosti, nebo ne. A je to velmi zajímavé. Možná kdyby to nebylo až tak závažné, tak bychom se tomu asi všichni smáli.

V uvedeném období pan Jiřikovský zprostředkoval nejméně 17 696 obchodů s návykovými látkami, přičemž platby v internetovém obchodě probíhaly prostřednictvím digitální měny bitcoin. Uznávám, že necelých 18 000 obchodů s drogami se někomu může zdát málo. Ale asi není sporu o tom, že jde o trestný čin. Možná bychom se mohli zeptat pana premiéra vlády, jestli si myslí, že 18 000 obchodů s drogami je dostatečné na to, abychom všichni věděli, že jde o trestné činy. A s tímto člověkem uzavírala tato vláda kšefty.

Teď ještě jedna otázka: Proč neotevřel Jiřikovský svou peněženku sám, ale za asistence notáře a lidí z ministerstva? To je možná nejpodivnější okamžik celé transakce. Ministerstvo spravedlnosti namísto toho, aby vyčkalo, až jim dárce sám pošle dar, najalo brněnského notáře Lubomíra Miku, aby u otevření peněženky asistoval. Nebo spíše neasistoval, jak dnes víme. Ale to je v tomto kontextu vedlejší. Peněženku si přitom, když získal počítač zpět, mohl Jiřikovský otevřít sám a bitcoiny přeposlat či směnit. Nebyl žádný důvod, aby ji otevřel až před notářem.

Každý se do bitcoinové peněženky může podívat doma. Princip fungování kryptoaktiv tkví v tom, že držitel nepotřebuje žádnou další stranu, která by mu povolila přístup k jeho účtu, podivuje se expert na kryptoměny Jedlinský z Mladé fronty DNES. Je to něco podobného, jako by vám policie vrátila kartu do bankomatu, a vy místo toho, abyste se na účet sami podívali, počkali byste na notáře a státní úředníky a teprve pak si šli zjistit zůstatek, jaký vám tam zůstal.

Co tam bylo za dohodu, že Jiříkovský část peněženky okamžitě pod dozorem přepošle na určené účty a veřejnosti bude sdělen zásadně nižší zůstatek? Já se jenom ptám. Nicméně podle expertů je na majiteli bitcoinů to, aby prokázal, jak je získal. Pokud to nedokáže, tak nemůže bitcoiny převést na měnu ani si za ně nic koupit.

Lze se proto domnívat, že v případě pana Jiříkovského mu Ministerstvo spravedlnosti v tomto ohledu vlastně pomohlo, když tuto povinnost převzalo za něj. On teď může říct, že Ministerstvo spravedlnosti prověřilo původ peněz za něj. Já myslím, že o tom to všechno je.

Jdeme na závěrečnou citaci. Jsou to velmi závažná slova experta na kryptoměny Romana Týce - cituji: "To je doslova, jako kdybyste escobarovi bral peníze z fetu. Zcela odmítám tvrzení ministrů, že darované prostředky nepocházely prokazatelně z trestné činnosti. Tohle přeskočme, tomu nikdo nemůže věřit. Blockchain je ten důkaz, tam funguje princip takzvaného časového razítka, veškerý pohyb s kryptoměnou se tam zaznamenává, jen nevíte, kdo ho dělá. V tuto chvíli je nejdůležitější pud sebezáchovy, aby Jiříkovského někdo nesejmul." Pořád pokračuju v té citaci. "Umíte si představit, že tento člověk pojede v nejbližší době někam na dovolenou? Že pojede někam na kole, do parku? Po něm půjde úplně každý. Ten člověk je úplně vyřízenej." Pořád pokračuju v citaci. "To je tak vysoká částka, která stojí každému za to, aby ten člověk zmizel, zmizely bitcoiny, začnou mizet i lidi. Znám desítky lidí, kteří vlastní desítky miliard korun díky byznysu s bitcoiny a darknetem. Žebříček nejbohatších Čechů by byl ultimátně překreslen, kdyby s nimi vyšly na světlo. Lidi propadli kultu mamonu a bohatství. Bitcoin je pro ně bedna, házejí do ní peníze a čekají, co vypadne. Je to zábava pro bohaté, chudí si to dovolit nemohou. Jsou to drsná slova, ale nemám důvod pochybovat o jejich pravdivosti." Tady skončila citace.

Dámy a pánové, nejhorší je, že s tímto polosvětem se díky ministrům této vlády zapletl i celý stát. Je to něco neodpustitelného, co v budoucnu nepůjde jen tak odčinit.

Jak už jsem řekl dříve, vláda otevřela podsvětí brány do salonů. Není mi z toho vůbec do smíchu, ani se neraduji, že můžu kritizovat tady vládu a její členy, z toho opravdu nemám žádnou radost. Velmi rád bych si to odpustil, pokud by se výměnou tento případ vůbec nestal a já bych se probudil ze zlého snu.

Neříkám, jestli někdo spáchal trestný čin, ani to, že má jít někdo sedět. To není můj styl. Nikomu z mých politických oponentů nepřeji nic zlého. Ve finále budu rád, když se vše vyšetří a bude řečeno, že nikdo z členů vlády se trestné činnosti nedopustil ani ji nekryl. Dívám se na to z nadhledu, protože nechci, aby utrpěla Česká republika, aby utrpěla Sněmovna, Parlament, aby si všichni mysleli, že Česká republika je banda, která tady legalizuje trestnou činnost. Že šlo jen o nebetyčnou naivitu a hloupost, kterou si ovšem člen vlády a premiér nesmí dovolit. Jak říká klasik, bylo to horší než zločin, byla to chyba. Ale pokud tady část vlády kooperovala vědomě s podsvětím, je to pro nás všechny katastrofa. Dnes subjektivně pro mě, ale pro celou Českou republiku a bohužel na dlouhá léta. Jelikož se snažím být státotvorným politikem a na České republice mi záleží, žijí tady moje děti a vnuci a budou tady žít, nikdy se neřídím heslem čím hůř, tím líp. Zájem státu je pro mě nade všechno. A v tomto zájmu se musí strašidelná vládní story s bitcoiny beze zbytku vyšetřit.

Ale současná vláda a její členové u toho už podle mého názoru nemají a nesmí být, v žádném případě nějak asistovat ve svých současných pozicích. Já jsem přesvědčen, že ať to dopadne jakkoliv, tak už tato vláda těch škod napáchala až dost.

Děkuju vám za pozornost.