Fiala (SPD): Stát musí převzít plnou odpovědnost za bytovou politiku

V Česku za poslední čtyři roky výrazně vzrostl počet lidí, podle kterých se vláda nedostatečně stará o sociální situaci rodin s dětmi. Letos na jaře si to podle CVVM myslelo 52 procent Čechů, při posledním takovém průzkumu v roce 2020 to bylo 28 procent. Zároveň s tím ubylo lidí, kteří považují starost vlády o sociální situaci rodin s dětmi za přiměřenou. Přiměřená je nyní jen podle 42 procent lidí, informovala ČTK. Když Fialova vláda nepomáhá rodinám, není divu, že pak dramaticky klesá porodnost. To pro SPD je rodina na 1. místě a máme řadu návrhů zákonů, které rodinám pomohou.

Minulý týden ve sněmovně jsme navrhli snížení přímé daňové zátěže a zvýšení čistého příjmu pro pracující rodiče a také současně zvýšení motivace pro zakládání rodin s dětmi.

Hnutí SPD například navrhuje snížení odvodů sociálního pojištění pro pracující rodiče vychovávající řádně své nezletilé děti, a to ve dvou variantách: Buď zavedením slevy na sociálním pojištění, anebo snížením jeho sazby. Řádná výchova dětí musí být zohledněna i ve výši starobního důchodu. Nechceme rušit tzv. výchovné (což Fialova vláda chce) a chceme zvýšit procentní složku starobního důchodu za každé vychované dítě. Ale to je pouze začátek. Prorodinná politika musí být mnohem širší a musí mít systémový charakter, zejména nyní, kdy dramaticky klesá porodnost.

Předložili jsme návrh na výrazné zvýšení daňových zvýhodnění na děti, zejména, co se týče třetího (a každého dalšího) dítěte v rodině, který by pracujícím rodinám více dětí přinesl až 100 000 korun ročně čistého navíc.

Stát musí převzít plnou odpovědnost za bytovou politiku a zajistit pro mladé lidi dostatečné kapacity cenově dostupného bydlení. My v SPD navíc přicházíme s projektem výhodných manželských a rodinných půjček se státní garancí a podporou se splácením hypotečních úvěrů rodinám v době, kdy jeden z partnerů pečuje v domácnosti o dítě do 3 let. Toto povede k růstu porodnosti v pracujících rodinách.

Ing. Radim Fiala SPD



