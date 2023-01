Fiala (SPD): Ten globalizovaný svět, který jsme znali, končí

reklama

Děkuji za slovo. Moc často se to nestává, ale já budu komentovat ještě ten projev mého předřečníka pana kolegy pana předsedy Tomia Okamury. Já myslím, že jsme evidentně viděli, že Evropská unie by se mohla přejmenovat na tak zvanou dluhovou unii, to je opravdu spolek zadlužených zemí světa a začíná to být prostě pro všechny obrovský problém. Ale já chápu, že pro Evropskou unii je to důležitá věc, protože čím víc ty země budou zadluženější, tím víc se budou držet za ruce a bát se pustit, protože samy o sobě by spadly do nějakého bankrotu nebo nějakých problémů finančních, ze kterých by se těžko vyhrabaly. Ale pokud jsou v této dluhové unii, tak ona má záchranné mechanismy, kde prostě na počítači připíše jednu nulu - už ani netiskne - ale připíše jednu nulu, protože jí chybí peníze. Vydává dluhopisy pro jižní státy Evropy za 2 %, protože s vyšší úrokovou mírou by ty státy dávno zkrachovaly, takže je to prostě dluhová unie. Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 4% Pavel a jeho příznivci 94% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6196 lidí

Ale pojďme od léků, o kterých zde bylo hovořeno, které nejsou, pojďme od drahých potravin, které mají jeden z nejvyšších růstů cen, které daleko překračují zmiňovanou inflaci, která meziročně byla 15, 16 % a ceny potravin rostou až o 50 %. Pojďme k té nejzajímavější a nejdůležitější komoditě, a to jsou energie. Takže paní předsedající, můžu vás, nebo paní předsedkyně, já bych potřeboval zpětné zrcátko, abych na vás viděl a mohl mluvit do mikrofonu - tak paní předsedkyně, prosím vás, napište si tam, že chci zařadit bod, který se bude jmenovat, že vláda Petra Fialy nezvládla energetickou krizi a nezvládá energetickou krizi.

V České republice máme po přepočtu na takzvanou paritu kupní síly, což znamená místní úroveň příjmů obyvatel, aktuálně nejvyšší ceny elektřiny ze všech členských států Evropské unie. Vyplývá to z posledních dat indexu Happy, který tvoří poradenské společnosti Basa ETP (?) z Finska, E-control z Německa a maďarský energetický regulátor MEK (?), který srovnává ceny energií evropských zemí. Schválně cituji ty organizace a společnosti, které provedly tento průzkum z toho důvodu, abyste nemohli tyto informace nazvat dezinformacemi a říkat, že jsou to lži a že to všechno je úplně jinak. Prostě není, je to tak.

Zatímco české domácnosti přišla jedna kilowatthodina elektřiny počátkem prosince 2022, to znamená, že já tady mluvím o datech, která jsou stará necelé dva měsíce, není to žádný starý průzkum, takže Čechy přišla jedna kilowatthodina na 68,2 eurocentu, Itálie na 53,7 eurocentu a Němci za ni platili pouze 46,6 eurocentu. Takto vysoké ceny jsou nuceni naši spotřebitelé platit, přestože jsme jako stát ve výrobě levné elektřiny plně soběstační a přes to, že Česká republika v této situaci reprezentována touto vládou, vládou Petra Fialy, má podíl 70 % ve společnosti ČEZ, která je naším největším producentem elektřiny.

Současná situace má silně negativní dopady na sociální situaci českých domácností a českých firem. Jednu kilowatthodinu vyrobí české jaderné elektrárny za necelou jednu korunu. K nám se dostávají za 4 - 5 - 6 - 7 - 8 korun. A já se ptám vlády, kde jsou ty prachy? Kde je ten rozdíl mezi tou výrobou té jedné koruny a nějakým ziskem koruny padesát? Kde je ten rozdíl do těch 7 korun? Komu to dáváme? Kompenzujeme to těm obchodníkům, kompenzujeme to těm překupníkům, protože ty ceny jsou z burzy. Je to velmi špatně, protože samozřejmě tím, že to kompenzujeme, tak na to doplácí státní rozpočet a i přes windfall tax a různé jiné taxy nebude vláda schopna vybrat tolik peněz, kolik kompenzuje těm obchodníkům a český státní rozpočet během dvou tří let na to prostě doplatí. Protože jestli budeme kompenzovat něco mezi 100 miliardami a 200 miliardami ročně, tak prostě to ten státní rozpočet nemůže udržet. A já se ptám, kde za tři roky ta vláda vezme na důchody, kde vezme na sociální dávky a na další nutné mandatorní výdaje? Vždyť prostě nebudou peníze a bude si půjčovat, a bude si půjčovat za nehorázné úrokové míry, třeba za 7 %, 8 %, možná i víc. To znamená, jestli dnes platíme necelých 50 miliard úroků, tak to v dalších letech může být třeba 100 miliard. Sto miliard úroků ročně! Víte, co to je za horu peněz? Ani bychom to nepřelezli.

Tak. Jde jednoznačně o odpovědnost této vlády, vlády Petra Fialy, která má také regulační nástroje, ale nevyužívá je, aby tak dále ožebračovala naše občany a firmy a přemrštěnými cenami si tak zajistila další miliardové příjmy státního rozpočtu.

Ale my jsme vyzvali tu vládu, aby zavedla takzvaný sociální tarif, to znamená, jestli jaderná elektrárna vyrobí tu elektřinu za jednu korunu, tak aby si k tomu přidala nějaký zisk, aby k tomu připočítala distribuční poplatky a prodala to třeba za 2 koruny českým firmám, českým občanům a ne za 7 nebo za 9 nebo za kolik a nikomu nic nekompenzovala. Jedině tak se z toho můžeme dostat. Jinými slovy česká vláda, nevím, jestli tato má tolik politické odvahy, aby to udělala, ale česká vláda musí přijmout odpovědnost za výrobu elektrické energie, její distribuci a cenovou politiku. A ne že to bude nechávat na nějakém evropském trhu, který je fikce a který prostě nefunguje a neexistuje jenom proto, že si Němci dokázali zavřít své jaderné a uhelné elektrárny a elektrické energie je nedostatek.

Takže v přímém přenosu, už teď můžeme sledovat deindustrializaci České republiky. Firmy se dostávají do obrovských problémů, jsou prodávány, je jich na trhu mnoho, těch firem, které se dneska nabízejí k prodeji, protože už nemají žádné zisky. Vláda argumentuje nějakým průzkumem, který říká, že se zase tak moc nepropouští v těch firmách. Jasně, protože se propouštějí agenturní zaměstnanci, ti nejsou na hlavní pracovní poměr, takže těch se ty velké firmy zbavují jako prvních, ale přesto ten nárůst propouštění je a v budoucnu pravděpodobně bude. To za prvé.

Za druhé, ty firmy netvoří žádné zisky. Když netvoří zisky, nemohou jednak investovat do inovací, do dalších věcí týkajících se zaměstnanců, ale hlavně také nebudou odvádět daň z příjmů právnických osob, protože nebudou mít zisky. To znamená, že český státní rozpočet přijde o další finanční prostředky a samozřejmě vláda se bude snažit někde je vybrat, někde jinde, a už se o tom mluví. DPH z 10 na 13 až 14, daň z příjmů fyzických osob, progresivní daň z příjmů fyzických osob, zvýšení daně z příjmů právnických osob, daň z nemovitosti a další daně, vždyť je to veřejně dostupné na Novinkách, jen se na to podívejte, kde o tom mluví pan vicepremiér Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí. I pan ministr financí Stanjura. Každý z nich říká něco, asi aby to nebyla taková rána pro tu veřejnost.

Takže já jasně říkám, že by vláda měla udělat sociální tarif, nedívat se doleva, doprava, přece jde o naše firmy, o naše zaměstnance. A já k tomu řeknu ještě jednu věc. Ten globalizovaný svět, který jsme znali, končí. Končí. To znamená, Česká republika se bude muset vrátit k výrobě některých dalších věcí, jako je vlastních léků, aspoň těch nejdůležitějších, protože nemůžeme stát frontu v Indii a v Číně na antibiotika nebo na některé jejich složky. Budeme se prostě muset vrátit ke spoustě věcí, které jsme díky tomu globalizovanému světu opustili, protože jsme si zvykli, že to tady zítra nebo pozítřku bude. Prostě dodavatelsko-odběratelské řetězce se přerušily, je to velký problém a myslím si, že ten globalizovaný svět, jak jsme ho znali, končí.

Tak, to bylo asi všechno k tomu, co jsme chtěl říct, paní předsedkyně, máte to napsáno?

