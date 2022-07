Fiala (SPD): Vláda Petra Fialy uměle způsobuje předražení elektřiny

reklama

Odborníci potvrzují, že vláda Petra Fialy uměle způsobuje předražení elektřiny. Přitom by elektřina mohla být levná! Nejenom odborníci na energetiku jako Ivan Noveský, Vladimír Štěpán či Pavel Janeček, ale i nyní i bývalý šéf státem kontrolovaného ČEZu a někdejší vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl říká, že by vláda mohla zajistit levnou elektřinu, ale podléhá lobbistickým tlakům a levnou elektřinu nezajistí. Přitom vláda se mohla domluvit na nižších cenách energie s ČEZem pro české podniky a občany podobně, jako se na tom dohodla slovenská vláda! Též nechápe, proč vláda dává výhodnou půjčku ČEZ ve výši 74 miliard pro vývoz elektřiny na burzu v Lipsku, zatímco by se elektřina mohla dodávat levně od ČEZu přímo českým firmám a občanům!

„Spotřebitelé platí zcela nesmyslné částky z několika důvodů,” uvedl Míl. Jedním z důvodů jsou podle něho emisní povolenky, které se staly předmětem spekulací, což vedlo k dramatickému nárůstu jejich cen. „Druhou příčinou je, že v Německu došlo k dramatickému nárůstu výroby energie z obnovitelných zdrojů. Důsledkem toho je výrazně zvýšená spotřeba plynu, protože pouze plynové elektrárny umí nahradit výpadky obnovitelných zdrojů, které fungují jenom když fouká nebo svítí. Bohužel pro nás Rusko utáhlo kohoutky, ceny plynu šly brutálně nahoru a zároveň s tím i ceny elektrické energie,” uvedl Míl na obrazovce CNN Prima News.

Reagoval i na otázku, proč vláda nepodniká kroky, které by vedly ke snížení extrémních cen energií. „Vláda je pod tlakem. Těch, kteří vydělávají na těchto vysokých cenách, je ohromné množství. Sám jsem loni na podzim na uzavřeném fóru vysvětloval systém emisních povolenek a nebyl jsem jediný, který měl názor, že jsou předmětem manipulací. Zjistíte ale, že většina měla zájem zachovat systém, protože jim z řady obchodních důvodů vyhovoval. Do vlády se dostává řada protichůdných názorů, v řadě případů obchodně a finančně motivovaných a je pro ni velmi těžké se rozhodnout. Nemluvě o tom, že když se podíváte do médií, tak panika z toho, co by řekli minoritní akcionáři, kdyby neměli vyplacenou velkou dividendu nebo kdyby jim někdo krátil zisk z 500 procent na 30, že by byli ochuzeni. Není to pravda,” má jasno expert.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Vždy si kladu otázku, kdo všechno ti minoritní akcionáři jsou. Já jsem minoritní akcionář a tato situaci mi absolutně nevyhovuje, protože všechny takové krátkodobé efekty se v delším čase nevyplatí. Podívejme se na Slovensko, kde je v tamních elektrárnách silným minoritním akcionářem společnost pana Křetínského. Přesto se dohodl s vládou na snížení cen. Dost dobře jsem nepochopil, proč toto nejde udělat v České republice,” kroutil hlavou Míl.

Anketa Komu více důvěřujete? Miroslavu Kalouskovi 21% Markétě Pekarové-Adamové 1% Nevím / Je mi to jedno 78% hlasovalo: 1473 lidí

Nechápe ani, proč hodlá vláda poskytnout výhodnou půjčku 74 miliard korun kvůli zárukám pro energetickou burzu. „Za velkou chybu považuji, že stát z peněz daňových poplatníků poskytne ČEZu úvěr přes 70 miliard za velmi výhodných úrokových podmínek, o jakých se normálním podnikatelům vůbec nezdá, aby ČEZ mohl zajišťovat tzv. bilance na marginování na burze v Lipsku. Místo toho, aby byla elektřina prodána bilaterálně přímo spotřebitelům, ať už státu nebo velkým firmám. Všechno to zařídit šlo a považuji to za velkou chybu. Kdyby byl březen, chápal bych, že má vláda plné ruce práce s věcmi souvisejícími s Ukrajinou a vším dalším, ale máme léto a je potřeba tyto věci začít řešit, abychom odstraňovali příčiny problému,” dodal Jaroslav Míl.

Hnutí SPD má, na rozdíl od nekompetentní Fialovy vlády, i komplexní plán na systémové snížení cen energií: Odstoupení od katastrofální Zelené dohody EU (Green deal), vystoupení České republiky ze spekulativního systému obchodování s emisními povolenkami Evropské unie a dále aby čeští producenti nejprve prodávali u nás levně vyrobenou elektřinu českým spotřebitelům za přijatelné ceny a na komoditní burzu v německém Lipsku ať se dodávají pouze její přebytky. Nakupujme zemní plyn přímo od producentů, nikoli od zahraničních překupníků, obnovme národního importéra plynu a národního zpracovatele ropy. Zrušme solární daň a veškeré dotace, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele a snižme DPH u energií po vzoru jiných států.

Více se dočtete ZDE.

Psali jsme: Fiala (SPD): Toto má být ono bombastické řešení? Hora porodila myš Fiala (SPD): Tento energetický balíček tady měl být před půl rokem Fiala (SPD): Při posuzování kriminálního jednání nesmí být používán dvojí metr Fiala (SPD): Přístup premiéra Fialy je morálně naprosto nepřijatelný

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.