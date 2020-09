Filip (KSČM): Bojuji se všemi, kteří odmítají roušky

reklama

Děkuji. Pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já budu poměrně stručný. I já jsem přesvědčen, že nejde o žádnou banalitu, že pandemie koronaviru COVID II, je vážná záležitost a nejen v České republice, ale všude na světě. A nechci připomínat, že momentálním hitem internetu je seriál Simpsonovi z roku 2010, kde se o tom hovoří, jak je dobře a rychle, efektivně omezit počet lidí na planetě. Ani nebudu komentovat zprávu BND pro vládu Spolkové republiky Německo z ledna 2013, kde se píše o zkušenostech, jak řešit nebo neřešit pandemii.

Anketa Bojíte se COVIDu-19? (Ptáme se od 16.9.2020) Ano 38% Ne 62% hlasovalo: 3546 lidí

Jde mi o to, čím končil kolega Kalousek. Jde mi o to, jaká je řídící práce systému boje s pandemií v České republice, jde mi o to, jakým způsobem fungují jednotlivé krajské hygienické stanice a jakým způsobem se v té pomoci - a já s ní souhlasím, těm nejpostiženějším řeší to, aby zvládali potom svoje vlastní teritorium, ve kterém mají ředitelé hygienických stanic působit. Myslím si, že není možné trvale řešit jenom následky, že je potřeba se soustředit také na to, jakým způsobem bude ta preventivní práce řešena. Teď to nevnímám tak, tu preventivní práci, kolik a jakým způsobem vlastně otestujeme lidí, ale jsem přesvědčen o tom, že je potřeba znát ty varianty toho přenosu té choroby a účinně bránit i jejímu šíření.

Proto mám vlastně jedinou otázku na pana ministra zdravotnictví. Jak je možné, že tam, kde máme poměrně slušné výsledky, zatím jsou v zelené zóně, kde není možné, aby ředitelé nařídili přesčasovou práci, aby se postarali o to, že případné ohnisko bude včas nalezeno a eliminováno, proč vlastně řešíme až ten následek, že na tu přesčasovou práci povolíme jenom těm ředitelům, kteří už jsou opravdu ve velkých problémech, notabene, když tam ještě musíme dát pomoc z jiného kraje. To je v podstatě to nejpodstatnější, protože ty kapacity, jak je budeme přesouvat, tak nám budou chybět tam, kde je potřebujeme a není možné, abychom tímto způsobem omezovali ředitele krajských hygienických stanic.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rád bych viděl také efektivnost těch jednotlivých opatření a jejich vyhodnocení, protože - a já s tím nemám vůbec žádný problém, bojuji se všemi, kteří odmítají roušky a říkám, že pokud se ujalo to naše heslo, že moje rouška chrání tebe a tvoje chrání mě, tak bychom asi s tím heslem měli zůstat, protože zatím se nic efektivnějšího od těch, kteří se hygienou zabývají, kteří se epidemií opravdu vážně zabývají - a teď uznávám rozdílné názory odborníků, sám jsem si jich vyslechl několik, tak musím říct, že to popírání efektivity některých věcí a vyhodnocení té efektivity považuji za argumentačně velmi důležité do budoucna s tím, že není přeci správné, abychom ta rozhodnutí zpochybňovali od samého začátku, aniž bychom si vyhodnotili efekt takového rozhodnutí.

Pokud se ukáže, že ten efekt není, tak samozřejmě můžeme hledat i jiná řešení, tak jako se hledají řešení například v té vědecké práci na nalezení účinné vakcíny. Takže to je moje jediná otázka na pana ministra. To znamená k řídící práci k přesčasovým hodinám hygienických stanic, a proč je rozdílný přístup k jednotlivým krajům. Děkuji.

Psali jsme: Filip (KSČM): Přehnané ambice jednotlivce škodí celé společnosti Filip (KSČM): Nejsilnější výhradou proti Lukašenkovi je odpor proti další privatizaci funkčních státních podniků Šéf komunistů Filip zaútočil na kardinála Duku. Četl jeho dopis Filip (KSČM): Církev a víra nejsou totéž

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.