Filip (KSČM): Česko-slovenské vztahy Petr Fiala brutálně poškodil

Nesmírně si vážím postoje mého přítele, slovenského premiéra Roberta Fica, k oslavám jubilejního 80. výročí od vypuknutí Slovenského národního povstání. Je velmi smutné a pro naši budoucnost nebezpečným balancování na hraně vlastního sebepoškozování, že z oficiálních míst České republiky zaznívá až mrazivě odtažitý nezájem k této historické události.

Šlo přece o jedno ze tří největších povstání proti nacistům a fašistům ve světě (vedle Varšavského a Pařížského), která významně napomohla postupu Rudé armády a urychlila porážku německého nacismu. Porážku nejbrutálnější ideologie, kterou dnes mnozí znovu velebí a osvoboditele nazývají okupantem.

Předseda slovenské vlády pozval na oslavy SNP, které se uskuteční právě dnes v den výročí, nejen potomky ruských a běloruských účastníků, ale i velvyslance Ruské federace, což je pichlavým trnem v oku jak tamní opozici, tak samozřejmě českému mainstreamu, jenž se jednoznačně staví proti Ficově vládě.

“Stretol som sa s potomkami priamych účastníkov Slovenského národného povstania a oslobodzovacích bojov na Slovensku. Ide o mladých ľudí z Ruskej federácie a Bieloruska, ktorí prišli na moje pozvanie na Slovensko. Rovnaké pozvanie dostala aj ukrajinská strana, ale toto pozvanie sa nezrealizovalo v podobe návštevy mladých ľudí z Ukrajiny,” informuje premiér SR na svém facebooku.

Jak jsem už zmínil, přihlouplá reakce slovenské opozice nepřekvapuje:„Není rozdílu mezi Hitlerem a Putinem. Vyzývám vládu, aby okamžitě zrušila pozvánku pro velvyslance Ruska, který reprezentuje agresora. Je to absurdní drzost nejhrubšího zrna, vždyť vláda, kterou zastupuje, i dnes zabíjí nevinné Ukrajince,“ nechal se slyšet předseda opozičních Demokratů Jaroslav Naď.

Je to tentýž pán, kterého loni v listopadu angažovala jako svého poradce pro zahraniční vztahy a oblast česko-slovenské obranné a průmyslové spolupráce ministryně obrany Jana Černochová. Myslím, že to mluví za vše.

Popírání základních historických souvislostí z pohledu dnešního oficiálního výkladu příčin a průběhu druhé světové války a poválečného uspořádání Evropy může mít fatální následky. Fašizace společnosti, před kterou soustavně varuji po mnoho let zpátky, dnes skutečně nabírá na takových obrátkách, až se obávám, zda je v našich silách tento proces zvrátit. Ale musíme to dokázat, pro vyjednání míru.

I proto jsem se rozhodl kandidovat do Senátu, byť s návratem do vysoké politiky jsem už nepočítal. Cítím však povinnost jako občan této země oslovit v této souvislosti a z relevantní pozice co nejvíce spoluobčanů. A také vrátit do normální polohy česko – slovenské vztahy, které Petr Fiala brutálně poškodil.