Filip (KSČM): Fialovo volání po tzv. demokracii

U příležitosti 35. výročí listopadových událostí roku 1989 tuto neděli vystoupil premiér Fiala v televizním pořadu veřejnoprávní televize Otázky Václava Moravce. Že by snad připomněl a poklonil se památce studentů z roku 1939, to od něj opravdu nehrozí. Kdo měl sílu sledovat jeho monolog, určitě se nestačil divit, co tentokrát „demokrat Fiala" předvedl.

Předseda dříve pěti, dnes čtyřkoalice, kupodivu připustil, že se mu nedaří naplňovat vládní sliby, a žehral na zásadní překážky, které mu v tom brání, a zejména mu znemožňují naplnění jeho snu dostat zemi na úroveň Bavorska.

Anketa Jste pro vystoupení z EU? Ano 96% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4121 lidí

Divák či jen posluchač pak měl příležitost vyslechnout Fialovy důvody jeho neúspěchu. Vedle neustálého kolovrátku o Babišovi spatřuje Fiala zásadní překážku v tom, že je neustále zdržován – a to takovými nepříjemnostmi, jako jsou jednání Parlamentu, přesvědčování koaličních partnerů, střety s opozicí, a zejména mu vadí ta skutečnost, že volební období není pro něj alespoň osmileté.

Shrnuto a sečteno: Údajný tzv. ryzí demokrat Fiala 17. listopadu 2024, v den výročí pro něj jen „sametové revoluce“, volá v přímém přenosu a osobně po systému, který by mu umožnil vládnout zcela sám, bez koaličních partnerů, bez opozice a bez parlamentu a neomezen volebním obdobím. To už není ani jím zatracovaná totalita, to je neomezená autokracie, bez přívlastku. I ten císař měl proti sobě parlament a historická práva.

Asi ne zcela náhodou jedním dechem zmiňuje Bavorsko, kde v Mnichově svoji kariéru začínal politik, který se zpočátku také zdál směšný, ale který systém, po kterém Fiala volá, skutečně nastolil – bez parlamentu, bez omezeného volebního období, bez koaličních partnerů a bez opozice. Jak to s ním dopadlo v květnu 1945, je všeobecně známo.

Jestli v tento výroční den předseda ODS takto prezentuje většinový názor své strany, vysílá tak, jak je jeho libůstkou, velmi silný signál: Stačilo Fialy.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



