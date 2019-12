Filip (KSČM): Hlavně zamyslete sami nad sebou

Děkuji. Vážený pane předsedající, paní a pánové, kdybych neslyšel ta slova od těch, kteří tady opravdu, co mohli, to rozebrali, kde mohli, tak klidně ukradli, tak bych tomu třeba i uvěřil. Ale já jsem neslyšel nic o tom, že by tady byl příslib v roce 2013 nebo 2014, že vláda zvýší rodičovský příspěvek. A jestli se to odehrává až od chvíle, kdy tady dostala vláda důvěru v červenci 2018, tak nikdo ten příslib nemůže před ten termín dát. Tak nechť tady nevytahují lidé z KDU-ČSL, TOP 09, nebo ODS tyhle záležitosti!

Prosím vás, ano, veřejný příslib je veřejný příslib. A jestli tady někdo dodržuje slovo, tak jsou to ti, kteří chtějí, aby to, co bylo slíbeno, také nemuselo být příští rok odebráno, jak vy si to představujete, abyste potopili státní rozpočet. O to vám jde! O nic jiného!

A nezlobte se na mě, ještě jedna malá poznámka. Víte, tady se dohadujeme o tom, jestli to je 70 tisíc lidí. Pan předseda Stanjura tady povídal o tom, že to není spočítáno. Víte vy, kolik takových rodin je, kdy 2. ledna tomu dítěti budou čtyři roky a rodiče pobírali příspěvek jenom jeden rok? Copak si mohl ten člověk představit, že bude v roce 2020 opravdu ten příspěvek pobírat? A máte to spočítáno? Nemáte to spočítáno! Takže tady také nelžete! A jestli chcete někomu vyčítat dodržování slova, tak se hlavně zamyslete sami nad sebou! (Tleskají poslanci KSČM, ČSSD a ANO.)

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



