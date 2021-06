Filip (KSČM): Když jste neschopní, tak se nedivte, jaké máte potom výsledky

reklama

Děkuji, pane předsedo. No, kdyby to nebyla tak vážná věc, tak bych to spíš nazval komedií. Pane ministře, víte, ono je to složité. Já jsem tady citoval, že v březnu 2020 byla uzavřena cenová dohoda, která platila rok. Březen 2021 uplynul a samozřejmě že tak, jak řekli jiní dodavatelé, začali jednat o jiné ceně. Vy řeknete, že je to věcí AERO Vodochody, že po březnu 2021 nedodržuje cenu a že řekli jinou. No samozřejmě, protože když jste neuzavřeli tu cenu v platnosti cenové dohody, tak počítají v té postcovidové době ti výrobci tu cenu podle současných dodávek energie, materiálu a podobně. To vám udělá každý. Když jste neschopní na tom vašeho úřadu něco udělat, tak se nedivte, jaké máte potom výsledky.

Pokud jde o ty vrtulníky, ano, vždyť je to dobře, že certifikujeme pro Bell a pro ostatní. Proč ale není certifikace dokončena, když je certifikace dokončena v JIHOSTROJ Velešín pro Bell, pro Lockie, pro ty dodávky těch hydraulických částí. Že si to jedna továrna umí zařídit a druhá ne? Vy si z nás děláte legraci. A samozřejmě tady řeknete, jaké byly vyplaceny zálohy českým firmám, to je nějaká suma ze starých kontraktů, tomu já rozumím, ale neřeknete nám, proč jste nezaplatili vůbec nic, jedinou korunu, AERO Vodochody. Neřeknete, ani korunu jste nezaplatili. Tak se nedivte, že vám řeknou, že to je jinak. A jestliže nestanovíte podmínky pro L-39NG, pro ten výcvikový letoun na rozdíl od jiných odběratelů, tak tu certifikaci nedokončíte nikdy, protože ty podmínky musí být stanoveny.

Já chápu, že ne všichni rozumí tomu detail. Ale nedělejte si nás fakt legraci. Na to tady opravdu nemáme ani trochu trochu nálady. Já jsem nechtěl připomínat tu pokutu, kterou připomněla paní předsedkyně, protože to přece bylo jasné. My jsme neudělali žádnou dohodu s italským dodavatelem. A víte, za co jste tu pokutu dostali? Že jste napsali, že v Evropě neexistuje trh s vrtulníky. Tak ono to asi nevyrábí Italové, Němci, Francouzi, nevyrábí vrtulníky. Nemůžete napsat takovouhle pitomost - promiňte, mi, že to takhle řeknu - do toho odůvodnění.

A ta dohoda přece mohla být. Česká republika mohla mít největší výcvikové středisko na proudová letadla, protože máme jeden z nejlepších výrobků L-39NG. A samozřejmě Italové usilovali o to, abychom uvolnili prostor pro výcvikové středisko všech zemí NATO v Itálii. To byla jejich podmínka, jestli jsem to dobře pochopil, z těch jejich žalob, které šly na ÚOHS a které šly i dál. Takže ono to je takhle.

Takže já se ptám znovu - když jste nedodrželi ten termín té cenové nabídky březen 2020, dodržíte ten nový nebo najdete nový termín pro cenovou nabídku na L-39NG? To je přece ta důležitá věc. A kdy má být dodáno? Kdy tedy dohodnete ten termín, když říkáte, že budeme cvičit v Pardubicích ty piloty? Do kdy má být dodáno to letadlo L-39NG tak, aby mohlo být?

Přece je jasné, že když jste zřizovatelem toho podniku, tak asi musíte usilovat o to, aby ten podnik měl práci. Nebo to chceme prodat ten podnik? Nebo co s ním chcete udělat? To není legrace. A já prostě nechci rozšiřovat tu interpelaci. Mně šlo o to, protože tam byly takzvané tři problémy na jaře letošního roku, a nechci zabředávat do podrobností, ale tyhlety věci jsou podstatné pro to, aby vůbec se naplnil ten cíl, o kterém jste tady hovořil. A já jsem rád, že takový cíl existuje. Že prostě tady bude výcvikové středisko pro piloty vojenských letadel. A znovu opakuji. Záleží to v podstatě jenom na vás. Jenom na vás, jakým způsobem řídíte podnik, který jste zřídili.

