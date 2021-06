Filip (KSČM): Koupí ministerstvo konečně čtyři cvičné letouny?

reklama

Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní a pánové,

já vzhledem k tomu, jak je stará tato interpelace, nebudu všechno opakovat. Moje nespokojenost s odpovědí pana ministra obrany vyplývala z toho, že máme velmi rozdílný přístup k tomu, jaká technika se nakupuje a od koho, protože pokud šlo o prostředky Ministerstva obrany, tak zálohy se platily v podstatě dodavatelům spíše v zahraničí než dodavatelům z České republiky. A jedním z těch dodavatelů je AERO Vodochody, které v roce 2018, připomínám pro ty, kteří to úplně nesledují, poprvé představilo letoun L-39NG, tedy novou generaci cvičného letounu, který je po celém světě velmi dobře znám. V té době také pan předseda vlády Andrej Babiš přislíbil, že k ukončení životnosti L-39C, tedy těch současných cvičných letounů, bude uzavřena dohoda na tom, jak budou naši piloti trénovat na letadlech nového typu, a od té doby se v podstatě vleče ta otázka uzavřených dohod, respektive nedohod mezi státním podnikem Letecké opravny Malešice, jehož zřizovatelem je právě Ministerstvo obrany, a AERO Vodochody.

Já bych chtěl od pana ministra vědět, aby před Sněmovnou řekl, jestli konečně nakoupí ty čtyři letouny cvičné L-39NG, které byly předmětem té dohody, a chtěl bych znát důvody, pro které zatím k té dohodě nedošlo. Vím, že v době, kdy jsem interpeloval v tom loňském roce a kdy mi odpovídal ministr obrany, existovaly tři body, které prý bránily uzavření té smlouvy, a to byla cena; já bych rád věděl, proč tedy k tomu nedošlo, k uzavření té smlouvy, když cena byla schválena dozorčí radou LOMu 30. března 2020. Dalším tím důvodem nedohody byla údajně nedokončená certifikace letounu L-39NG. To je trochu směšné, protože ta certifikace je ukončená dlouhou dobu. A jinak certifikace je nikdy nekončící proces, protože v podstatě záleží na tom, co si ten objednatel, tady Letecké opravny Malešice, vlastně objedná a co tam je potřeba certifikovat. No a ten třetí důvod, ten mi připadá úplně abstraktní, a to je průmyslová spolupráce. Tak jestli je něco, na čem by mělo záležet právě Leteckým opravnám, na čem tedy LOMu musí záležet více, nebo Ministerstvu obrany více než je tato spolupráce, je právě to, aby oni odstranili ty překážky a pokusili se tedy tu smlouvu uzavřít, protože AERO Vodochody dodává L-39NG do jiných států světa a ten výcvik těch pilotů ze zahraničí, kteří si nakupují naši techniku, dávají práci našim továrnám, v podstatě my nemůžeme zabezpečovat, pokud ta letadla nebudeme mít ve vlastní výzbroji a nebudeme je moci používat.

Takže já tady už nechci opakovat ty věci, které byly v té původní interpelaci, protože mi to připadá trochu směšné. Přečetl jsem si v těch časopisech, které se zabývají právě obranným průmyslem názory generálů, kteří jsou letci a kteří nechápou ten náš postup, to znamená, proč LOM, jehož zřizovatelem - opakuji - je Ministerstvo obrany, v podstatě není schopen zabezpečit pro naše piloty cvičné letadlo, které je chloubou našeho průmyslu a je využíváno ve více než tří tisících kusech v celém světě. Prosil bych tedy, jestli ty tři problémy, které tam byly, o kterých já jsem přesvědčen, že už jsou dávno odstraněny, proč ještě trvají a proč ke smlouvě mezi LOM, státní podnik, a AERO Vodochody nedošlo.

Děkuji.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



