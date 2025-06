Ukrajina bez USA? Zbraně dodá EU, ale co informace?

Německý generálmajor Christian Freuding prohlásil, že evropské členské státy NATO a Kanada již překročily odhadovanou vojenskou pomoc od USA poskytnutou Kyjevu v loňském roce. A je přesvědčen, že budou-li mít Evropané dostatek politické vůle, dokážou Ukrajinu vojensky podržet nad vodou i bez účasti Spojených států. Generálmajora citovala agentura Reuters.

Ukrajina stále dostává dodávky zbraní schválené bývalým prezidentem USA Joem Bidenem. Není však jasné, zda jeho nástupce Donald Trump schválí další dodávky, nebo zda např. povolí třetím zemím nákup amerických zbraní pro Kyjev. Freuding má za to, že současné zásoby pomohou Ukrajině ještě během léta, byť dodal, že tento jeho předpoklad může být ovlivněn několika faktory včetně možných logistických problémů.

Freuding poznamenal, že si není vědom toho, že by Trumpova administrativa schválila jakékoli dodávky amerických zbraní do Kyjeva hrazené třetími zeměmi.

Německo poskytlo Ukrajině celkem 38 miliard eur (v přepočtu asi 950 miliard korun) na vojenskou pomoc, včetně finančních prostředků vyčleněných na nadcházející roky, což z něj činí druhého největšího „dárce“ po Spojených státech, uvedlo ministerstvo obrany v Berlíně.

Podle informací serveru agentury Interfax Ukrajina, od které informaci převzal např. server Kyiv Post, Ukrajinci i tak potřebují na vedení války více peněz. Ukrajinský ministr financí Serhij Marčenko požádal parlament o revizi stávajícího státního rozpočtu na rok 2025 s cílem navýšit alokaci finančních prostředků na obranné potřeby. „Je zřejmé, že současné finanční prostředky pro armádu z různých důvodů nestačí,“ poznamenal ministr.

Ukrajina v roce 2025 zatím utratila na obranu proti ruské invazi téměř o šest miliard dolarů více než v roce 2024, doplnil Kyiv Post.

Rusové podle generálmajora Freudinga disponují podstatně větším množstvím munice, než momentálně spotřebovávají na Ukrajině, a tvoří si zásoby pro případ potřeby. Freuding podotkl, že Rusko také posiluje svou vojenskou infrastrukturu, zejména ve svém západním vojenském okruhu hraničícím s novým členem NATO Finskem.

A pokud by Rusko nemuselo vynakládat zdroje na udržování své válečné mašinérie v chodu, agentura Reuters s odvoláním na odhad bezpečnostních analytiků upozornila, že by Ruská federace mohla být připravena k úderu na některý z členských států NATO v roce 2029. Agentura Reuters v této souvislosti připomněla, že Rusko popírá, že by plánovalo útok na NATO, a tvrdí, že na Ukrajině vede „speciální vojenskou operaci“ na ochranu své vlastní bezpečnosti před tím, co označuje za agresivní a nepřátelský Západ.

Tím však problémy Ukrajiny nekončí. Americký list The Wall Street Journal tvrdí, že prezident USA Donald Trump tlačí americké senátory ke zmírnění návrhu zákona o dalších sankcích proti Rusku.

Návrh zákona o sankcích, který 1. dubna předložili republikánský senátor Lindsay Graham a demokratický senátor Richard Blumenthal, má za cíl zavést 500% clo na dovoz ze zemí, které nadále nakupují ruskou ropu a suroviny. Podle informací WSJ tlačí především na Grahama, aby Trumpovi umožnil povolit výjimky z tohoto pravidla.

„Trumpova administrativa se snaží přimět senátora Lindseyho Grahama, aby výrazně oslabil svůj návrh zákona o sankcích vůči Rusku, zatímco Bílý dům se snaží urovnat své vztahy s Moskvou, místo aby ji potrestal za pokračující invazi na Ukrajinu,“ napsal k tématu server amerického listu.

„Postupujeme dál a Bílý dům je součástí našich rozhovorů,“ potvrdil WSJ Blumenthal.

