„Kolegové mi namastili schody. I kamarádi.“ Herec Gulyáš o chování umělců, když projevil vlastní názor

Černocký s Gulyášem debatovali na téma svobody slovy v České republice v době vládnutí Petra Fialy. „My oba dva víme, že dneska, i když žijeme teoreticky ve svobodné době, tak ty lidi se bojej, protože všichni víme, že kdo má nesprávný politický názor, tak na to může doplatit profesně,“ tvrdí Černocký. Anketa Souhlasíte s odsouzením učitelky Martiny Bednářové? Souhlasím 1% Nesouhlasím 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6927 lidí

Gulyáš to dle svých slov už také pocítil, když se k němu zády obrátila řada produkcí, divadel i bývalých kamarádů. „Od té doby, co jsem se k tomu začal vyjadřovat, což je řekněme 10 let zpátky, kdy jsem začal mít pocit, že ty věci potřebuju komentovat, protože jsem intuitivně cítil, že se začnou dít čím dál horší věci. Byly to ty migrační vlny a podobně. Pak jsem začal litovat, že jsem hlasoval pro vstup do EU. No a letos už to na mě spadlo, kdy už jsem ty kotníky asi okopával nějak moc, tak mi ty schody jak se říká namastili. A bolestivý je, že to dělají někteří bývalí kamarádi,“ prohlásil herec.

Podle Černockého lidé, kteří stojí za vládou Petra Fialy, nejsou schopni vlastního přemýšlení. „Tady je strašně moc lidí, kteří stojej za Fialovou vládou, protože nepřemýšlí, nechtějí přemýšlet a ověřit si informace někde jinde než na České televizi. Jim stačí, co jim řekne Fiala v ČT a nic jiného je nezajímá a všechno ostatní je ruský narativ. Já takové lidi nechápu, ale je jich skoro 50%,“ podivil se Černocký.

„Jsou to slepí příznivci nynějšího režimu a říkají, že nechtějí nic jiného slyšet a každej, kdo říká něco jiného, než Petr Fiala, jak je rusofil a příznivce Putina,“ uvedl Černocký.

S tím Gulyáš souhlasí. „Tam jsem byl taky zařazenej, i proto že jsem hrál v minulosti mnoho ruských rolí. Já jsem měl na Facebooku takovou satiru, že jsem byl agent KGB a někteří to nepochopili. Já proti Rusku nic nemám, stejně jako nemám nic proti Židům, Arabům a podobně, protože si myslím, že se dá s každým vždycky nějak domluvit. Já jsem pro dohody a ne pro války,“ řekl herec.

„Proto jsem příznivec Orbána a Fica,“ reagoval Černocký a poukázal na to, že má schválně kvůli nadsázce na hlavě čepici s ruskou vlajkou. „Já jsem totiž taky agent, mám tady i pistoli,“ uvedl se smíchem.

Pak se oba vrhli na ekonomická témata a poukázali na to, že bychom měli přestat spoléhat na EU a začít zase obchodovat s Ruskem a Čínou. „My jsme všechno vsadili na ekonomiku EU a přitom evropská ekonomika roste 0,8%, zatímco ruská ekonomika roste 3,5% a v Číně přes 6 procent. Tak si říkám, kde to jsme. Normální člověk se přece kamarádí s tím, kdo mu může pomoct. EU nám očividně nepomůže. My můžeme udělat výhodné obchody s Ruskem a Čínou, ale my tady posloucháme takové blbosti, že jsme pevně ukotveni v západním světě,“ prohlásil Černocký.

„Fico to říká jasně, má politiku na 4 světové strany a má kamarády, jak v Rusku, Číně, tak v Evropě a Americe. A před nikým se neuzavírají. Rusové nás nechtějí pohltit, oni s náma chtějí dělat byznys,“ má jasno Černocký.

Podle Gulyáše je zřejmé, že Rusku se za éry Vladimira Putina nebývale daří, ačkoliv se nám média snaží tvrdit opak. „Putin už od 90. let dělá v Rusku pořádek a nedovolil, aby se to nějak rozprodalo, když tam tehdy svět šustil dolarama. Ale on tam udělal pořádek a Rusko prosperovalo a prosperuje dosud, ale oni ti řeknou něco jinýho. Oni řeknou, že Putin potřeboval válku, že to je jen věc válečné ekonomiky. Já jsem vystudoval gymnázium s ekonomickým zaměřením a znám lidi, kteří ekonomice a politice rozumí a vím, že tohle všechno je jedna velká hloupost,“ je přesvědčený herec.

Gulyáš v rozhovoru zároveň informoval, že bude kandidovat za Stačilo! ve Středočeském kraji v podzimních sněmovních volbách. „Takže teď ze mě udělají komunistu, který tady v 50. letech věšel lidi, ruskýho agenta atd. Ale nechme děti, ať si hrají,“ dodal se smíchem.

Podle Černockého už je vidět, že se situace otáčí a brzy nastane v Česku politická změna. „Však už se to všechno otáčí a je zajímavý vidět, jak pomaličku otáčejí už i ti političtí komentátoři, co chodí do ČT. Ti lidi čichají, že se atmosféra doma mění a pomalu se nebojej říkat, co si doopravdy myslí, protože už by se jim nemělo nic stát. A v tomhle je dál CNN Prima News, kam už ty názory dokázali propašovat v této době největšího temna,“ řekl Černocký a pochválil například Thomase Kulidakise.