Když nerozumím, nedělám sólo akce. Mladý ODSák tepal Blažka

O bitcoinové kauze hovořil v pořadu Interview ČT 24 Jiří Havránek (ODS), člen sněmovního rozpočtového výboru. „Jde o selhání jednotlivce, nebo rezortu,“ vyjádřil se poslanec Havránek. Dopředu prý o plánech ministerstva spravedlnosti nevěděl. „Kdybych o tom věděl nebo alespoň tušil, mohl bych mít nějakou snahu Pavla Blažka zastavit, podobně jako například ministr financí Zbyněk Stanjura,“ zdůraznil Havránek. Do budoucna je podle něj třeba začít pracovat s lidmi, kteří jsou odborníky na oblast kryptoměn.

„Pavlíku, do tohoto světa už se nehodíš,“ připomněla moderátorka Tereza Řezníčková povzdechnutí Pavla Blažka.

Fotogalerie: - Poslední projev ministra Blažka

„Vážím si ho. Že udělal chybu, je jiná věc,“ řekl nejmladší poslanec za ODS. Rád prý má také Marka Bendu, který v souvislosti s kauzou řekl, že už je starý muž. „Jednotlivá témata jsou někomu vzdálenější, někomu bližší. To je přirozené,“ soudí Havránek.

Mohou politici rozhodovat o věcech, kterým nerozumějí?

Odpovídal také na otázku, zda politici mohou kompetentně rozhodovat o věcech, kterým nerozumějí. „Marek Benda má jiné plusy. I v podobě svého konzervativního pohledu na svět,“ řekl Havránek. Benda prý svým stranickým kolegům dokáže dodat klid, když v Poslanecké sněmovně tráví několikátý den v kuse. „Je tím, kdo je schopen nám říct, že ty věci za to stojí, že se máme uklidnit a nevymýšlet žádná punková řešení, a vyčkat na tu správnou chvíli. Takoví lidé jsou v politice taky třeba,“ soudí člen sněmovního rozpočtového výboru. „Nemohou být jenom blázni a střelci, kteří by chtěli pořád cítit krev,“ použil příměr. „Jako jsem třeba já,“ dodal ještě.

Pokud jde o problematiku kryptoměn, musel si mnohé dostudovat. „Mnohé bylo pro mě překvapivé. Věnoval jsem se tomu o víkendu. Prostudoval jsem jednotlivé kroky, které se děly. Byla to hezká zábava na páteční a sobotní večer. Kolegové se mě ptali, co si o tom myslím, kde se staly chyby. Byla by to v uvozovkách zábava, kdyby se to stalo někomu jinému než mému stranickému kolegovi,“ připustil Havránek.

Politici nejsou elitou národa, ale jen jeho obrazem?

Potom se přiznal, že i jemu se podařilo špatně kliknout a přišel na nějaký čas o pět tisíc korun. „Může se to stát úplně komukoliv. Jsem rád, že v Poslanecké sněmovně jsme přijali jeden můj pozměňující návrh týkající se podvodných volání, který tomu brání,“ přihřál si svou polívčičku.

Poslanecká sněmovna podle něj není nic jiného než obraz společnosti. „Pokud bychom se zeptali dvou set lidí, kolik z nich ví, co jsou kryptoměny, a jestli jsou schopni popsat jejich fungování, tak jich najdeme podobný počet jako v Poslanecké sněmovně,“ soudí Havránek.

„Voliči si vybírají z lidí, které jim předložíte na kandidátce,“ řekla moderátorka a uvedla, že ve Středočeském kraji, kde Havránek kandiduje, jich moc mladých není.

„Mladé ODS se teď daří,“ myslí si politik. „Možná že nám chybí generace kolem pětatřiceti let, ale noví lidé stále přicházejí,“ tvrdí Havránek. Z bitcoinové kauzy podle něj plyne ponaučení, že když člověk něčemu nerozumí, nemá se pouštět do žádných sólo akcí.

