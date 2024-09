Filip (KSČM): Nedělejte z nás hlupáky, pane ministře Dvořáku

Se zájmem jsem si na iportaL24.cz přečetl komentář Jana Čecha, který si vzal po právu, a to zcela, na paškál nedávný výrok ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka o výrazném zdražování pohonných hmot v rámci nižší spotřeby fosilních paliv. Opět s trapným a obehraným odůvodněním - abychom nedávali vydělat Rusku, coby největšímu producentovi fosilních paliv (ropy, zemního plynu) na světě. "Lidé prostě nebudou tolik jezdit," zaznělo na margo toho z úst pana ministra. Něco tak lehkovážného jsem dlouho neslyšel, notabene z úst vládního činitele. A že toho, nad čím se rozum pozastavuje, do veřejného prostoru dnes a denně vypouštějí...

Lidé omezí jízdy autem. Jistě, nebudou na ně mít, když ministr Dvořák vyhrožuje zdražením jednoho litru pohonných hmot možná až o deset korun. Že o třicet to nebude, jak slibuje, to je náplast, která nelepí. S tím nebezpečím v zádech, že u téhle vlády člověk nikdy neví, co nastane ve skutečnost slibům navzdory.

Citovaný Jan Čech ale hloubá jen nad Dvořákovým výrokem samotným, tedy ve vztahu k běžným řidičům z řad obyvatelstva. Jenže to avizované prudké zdražení obsahuje ještě jeden aspekt, ten úplně základní, který pan ministr jaksi opomenul veřejnosti sdělit. Na naftu a benzín totiž nejezdí jen osobní automobily běžných řidičů.

Čili se logicky ptám: Jak se toto lehkovážné a úplně zbytečné zdražení promítne v nákladech na provoz sanitek, hasičských a policejních vozů, městské hromadné dopravy, celostátní a mezinárodní autobusové dopravy a dále samozřejmě ve stavebnictví, průmyslu, službách - de facto ve všech odvětvích národního hospodářství. To také podle té šílené rady pana mistra sanitky hasiči, policajti, autobusy atd. prostě nebudou tolik jezdit? Mě to děsí. Vás ne?

Je opravdu na čase tuto kapitolu, která se černým písmem zapíše do historie České republiky, co nejrychleji a navždy uzavřít. První možnost k tomu máme už za pár dnů při krajských a doplňujících senátních volbách, a potom za rok při volbách do Poslanecké sněmovny. Kdyby se to celé urychlilo, já bych se nezlobil - naopak, předčasný konec Fialovy vlády by téhle zemi prospěl jako máloco v její historii.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



