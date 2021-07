Filip (KSČM): Pane Jurečko, zameťte si nejdřív před svým vlastním prahem

reklama

Je až trapné, a nepsaným pravidlem polistopadového vývoje, že když někomu teče do bot, pokaždé vytáhne antikomunistickou kartu. Lhostejno, zda eso, krále či spodka, hlavně to musí znít odhodlaně. Zrovna lidovci, které dneska nevolí už ani poměrně značná část věřících, jsou tím pověstní. Sami už roky na hraně volitelnosti se spojí klidně i s čertem, jen aby dál mohli tou svojí příznačnou falešností ohlupovat občany této země. Podle Jurečky chtějí narovnávat křivdy. A kdopak narovná křivdy, páchané tu po staletí církevními hodnostáři? Nemáte také pocit, že předseda KDU-ČSL nebo snad už jen jakýsi funkcionář koalice SPOLU, či co on dneska vlastně je, se tu svévolně pasuje do role soudce?

I těm bez právnického vzdělání je přece jasné, že povolán k narovnávání křivd je pouze soud. Nebo mně něco uniklo a v tomhle demokratickém marasmu může soud nahradit kdokoli, komu se to jen zamane? Navíc pan Jurečka jaksi opomněl, že na rozdíl od Slovenska, které se takovou novotou právě chlubí, protože v minulosti tam tak podivné vlády neměli, se něco podobného v naší České republice už událo. Bylo to v roce 1995, kdy byli odebrány výsluhy některým příslušníkům ČSLA a dalších ozbrojených sborů a že to vedlo k založení hnutí AR 95 (Aktivováni retroaktivitou) a k mnoha soudním sporům, kde nebyl stát vždy úspěšný a diskreditoval se u Evropského soudu pro lidská práva.

Chcete sahat na důchody lidem, kteří v Československu dbali na to, aby občané měli co jíst z domácích zdrojů, kde bydlet, aby měli zdarma zajištěnou základní zdravotní péči a vzdělání, aby fungovala dopravní obslužnost i v těch posledních vískách, kteří nedovolili rozkrást, rozprodat a zadlužit republiku na mnoho generací dopředu, kteří chránili státní hranici před nezvanými migranty a domácí trh před šuntem z dovozu atd., atd.? Tedy těm, kteří nedovolili právě to, čeho jste se vy, jako KDU-ČSL, posledních třicet let aktivně účastnili?

Zameťte si, pane Jurečko, nejdříve před vlastním prahem a nešikanujte slušné lidi.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Filip (KSČM): Dnes býti hrdým je problém Filip (KSČM): Když se horlivost nevyplácí Filip (KSČM): Když jste neschopní, tak se nedivte, jaké máte potom výsledky Filip (KSČM): Koupí ministerstvo konečně čtyři cvičné letouny?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.