Filip (KSČM): Za dva roky je ztráta na novém nefunkčním systému 1,4 miliardy

Děkuji vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní a pánové,

já vím, že je paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová omluvena, ale já jsem svůj nesouhlas s její odpovědí na interpelaci, která se týkala informačních systémů na ministerstvu považoval za docela zásadní a vzhledem k tomu, že mám dodatečné otázky, tak tento čas než požádám o přerušení té interpelace využiji k tomu, abych ty otázky položil, aby paní ministryně na ně mohla odpovědět až se na mě dostane řada příště.

Já stručně uvedu o co jde v tom tisku 571. Jde o to, že v informačních systémech je zadána zakázka ještě za bývalé ministryně Marxové, která má sjednotit ten informační systém jak pro Ministerstvo práce sociálních věcí, tak pro všechny řízené orgány, organizace, zejména úřady práce a podobně. Tam ten současný systém spotřebovává cirka 700 až 800 milionů korun, ten informační systém, je to velmi drahá záležitost, a proto bylo vypsáno výběrové řízení, ale výsledek toho nového systému se nedostavil ani v roce 2017, ani v roce 2018 a podle mých informací je ohroženo i to zajištění toho nového informačního systému k 1. 1. 2020.

Znovu opakuji, že za ty dva roky je ztráta na tom novém nefunkčním systému 1,4 miliardy korun. Dva dny jsme se tady hádali o to, jak seženeme peníze na další sociální programy, na zajištění sociálních služeb v regionech. Hledaly se tady prostředky z jiných resortů, a v samotném resortu se utrácejí peníze za IT systém způsobem, který je nevyhovující.

Nemohu říct, že by paní ministryně práce a sociálních věcí mi odpověděla špatně. Ale ten stav, který je na ministerstvu, popsala velmi pozitivně. Napsala mi fakt všechny věci. Takže o tom stavu je informována. Ale znovu opakuji, pro mě je důležité, a myslím, že i pro nás pro všechny, aby otázky, které teď dám, aby odpověděla tak, že úkol, který je z vlády pro ni, byl splněn a k 1. 1. 2020 jsme měli informační systémy v celém resortu Ministerstva práce a sociálních věcí zajištěny tak, abychom dál neutráceli více než 700 milionů korun ročně za ten starý systém, který dosloužil.

Tolik tedy na úvod mé interpelace. A dovolte mi tedy, abych dal další otázky, které mám na paní ministryni Janu Maláčovou.

Jaké má ministerstvo záruky, že nedojde ke stejné situaci jako v letech 2017 a 2018, kdy bylo spuštění systémů na poslední chvíli odloženo? Jaká jsou aktuální rizika a jaká opatření ministerstvo přijalo nebo plánuje k jejich eliminaci? Existuje schválená verze technického popisu zadání pro nasazení informačního systému tzv. Blueprint, vymezující přesně rozsah systému a jeho funkci? Je připraven protokol pro spouštění systému a přenesení agend a funkci na nový systém? Pokud ano, je v souladu s projektovým harmonogramem a jsou všechny jeho kroky plněny v termínu? Existuje analýza dopadů případného nenasazení ekonomického systému úřadu práce k 1. 1. 2020 a je možné tuto analýzu poskytnout?

Za druhé další řada otázek se týká, jestli vyjádření, které je v té původní odpovědi, jestli řešení nekonzistence dat informačních systémů nepojistných dávek z let 2011 až 2014, že v datech jednotlivých systémů nejsou nekonzistence vyjádření pouze pochyby dodavatele analýzy dat, který na jejich existenci upozornil v roce 2018, nebo vaše vyjádření pouze konstatuje, že se na základě zkoumaného vzorku ministerstvo domnívá, že nedošlo k pochybení při výplatách dávek, ale nekonzistence dat mezi ekonomickým a agendovým systémem existuje, což znamená, že pochybila společnost OKsystem při realizaci projektu ověření konzistence dat v roce 2014. A podotázka: Jak ovlivňuje tato skutečnost možnost řádné a včasné migrace dat pro potřeby informačního systému zaměstnanosti? Jaké dopady má tento stav na současné projekty a ohrožuje termín spuštění informačního systému zaměstnanosti? Další podotázka: Jaké kroky bude ministerstvo podnikat vůči dodavateli, který se dopustil pochybení, až bude na základě prováděného prověření zřejmé, které z protichůdných tvrzení dodavatelů je chybné?

A třetí okruh otázek: V jakém stavu je řešení informační podpory agendového systému nepojistných dávek? A k tomu podotázky: Má ministerstvo zajištěnou dodávku nového systému (nesrozumitelné) v garanci dodání k 1. 1. 2021? To je to navazující, co k tomu má být. A za b: Pokud ne, jak bude ministerstvo zajišťovat prodloužení provozu stávajícího systému? Žádáme o poskytnutí detailního harmonogramu, ze kterého bude zřejmé, že lze realisticky předpokládat, že nedojde k ohrožení kontinuity provozu systému pro výplatu nepojistných dávek.

Tolik tedy k interpelaci dodatečné otázky, aby na ně ministryně Jana Maláčová mohla později odpovědět.

Po tomto vyjádření, vzhledem k tomu, že tady paní ministryně není a nemůže reagovat, navrhuji přerušení bodu.

Děkuji vám.

