Fleischer (SPR-RSČ): Jsme pro pomoc občanům válkou zničených zemích. Ale v jejich domovských státech

Obchod s lidmi, přelidnění a ekonomická i morální likvidace Evropy a evropských kultur, násilné obsazování evropských států lidmi z Afriky, tak by se dalo nazvat rozhodnutí EU, proti kterému SPR-RSČ Miroslava Sládka tvrdě vystupuje.

Evropská komise chce finančně podpořit ty země, které si budou dobrovolně rozebírat migranty po jejich vystoupení z lodí v nových "kontrolovaných střediscích" na evropské půdě. Za každého převzatého člověka by měl přebírající členský stát nárok na 6000 eur (asi 155.000 Kč), komise by také 500 eury kryla náklady na přesun takového migranta. Plyne to z dnes zveřejněné koncepce budoucí možné podoby středisek, na jejichž vzniku se bez větších podrobností dohodl summit EU na konci minulého měsíce.

My republikáni jednoznačně odmítáme takovéto obchody s lidmi, jsme zásadně proti přijímání jakýchkoliv dalších lidí z mnohonásobně větší a lidnatější Afriky do Evropy a do České republiky.

Důvodem není rasismus ani xenofobie, ale zdravý rozum. Není jediný logický důvod, proč násobit již tak vysoké počty Afričanů v EU a přijímat je v našich zemích masově a v krátkém časovém horizontu.

Imigranti přicházejí do Evropy se svými zvyklostmi a mravy, vlastním pojetím práva v odlišném právním systému a budou se snažit a snaží násilím si je obhájit i na území EU a ČR.

Toho jsme svědky již dnes ve Švédsku, Velké Británii, Francii, Německu i jinde.

Chceme imigrační politiku zpřísnit, minimálně na úroveň imigrační politiky USA a chránit tak naše občany a naši evropskou kulturu, stejně jak činí i republikánský prezident USA pan Donald Trump.

Protestujeme proti rozhazování peněz, které jako členská země do EU platíme a které nyní nebudou sloužit občanům EU, ale africkým uprchlíkům, žijícím na našem území a v našich obcích.

Jsme pro pomoc válkou zničeným zemím a jejich národům v jejich domovských státech.

Jsme proti přemísťování lidí z Afriky do malé přelidněné Evropy a jsme proti takovému přerozdělování peněz z rozpočtu Evropské unie.

Za takovýchto podmínek bychom rádi navrhli referendum o vystoupení ČR z EU, protože členství přestalo být pro naši zemi a občany výhodné a naopak začalo ohrožovat národní bezpečnost České republiky a my republikáni cítíme povinnost chránit náš národ a naši identitu a náš stát.

Karel Fleischer

místopředseda SPR-RSČ Miroslava Sládka

předseda MO Brno SPR-RSČ Miroslava Sládka

Převzato z profilu.

Karel Fleischer SPR-RSČ Miroslava Sládka

Místopředseda SPR-RSČ, Předseda MO SPR-RSČ Brno

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ve Švédsku to vře. Kvůli sňatkům s nezletilými dívkami mezi muslimy Ministr Hamáček: Nikdy jsem nechtěl zavírat oči před problémy a nedělám to ani teď „Migrace má vytvořit novou rasu.“ Další vystoupení Ladislava Jakla, které vzbudí pozornost „Ale vy je vozíte k nám. Dost!“ zastavila Itálie námořní operaci. Lovili migranty, zatýkali pašeráky. Zabavovali lodě? Afričané jezdili na člunech

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV