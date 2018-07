„Migrace má vytvořit novou rasu.“ Další vystoupení Ladislava Jakla, které vzbudí pozornost

Svůj text, pojmenovaný „Pakt o migraci: Nacismus 2.0“, Jakl napsal jako kritiku chování dnešních evropských elit. Slovo „uprchlík“ je podle něj používáno jako jakýsi krycí termín pro elitami řízené novodobé stěhování národů. Organizace spojených národů totiž minulý týden předběžně schválila takzvaný „Globální pakt OSN o migraci“.

„Lží, sloužící k citovému vydírání a k nálepkování těch, kterým se tato gigantická operace nelíbí, coby lidí zlých a bezcitných. O žádné uprchlíky tady přece nikdy nešlo. Nikdy nešlo o ženy, děti a starce, kteří se s ranečkem běží ukrýt do nejbližší bezpečné vesnice, kde přečkají to nejhorší a vrátí se co nejdříve do svých domovů, které mezitím zpět vybojují zůstavší bojeschopní mužové,“ píše Jakl.

Podle něj šlo od počátku pouze o šílený sociálněinženýrský plán. Jeho cíl? Nic menšího, než zásadně a nevratně změnit demografické, kulturní, náboženské, politické a sociální poměry v západní civilizaci. „Důkazem je v pátek předběžně schválený Globální pakt OSN o migraci. Jeho cílem je „podpora bezpečné, řízené a legální migrace a snížení počtu případů pašování lidí“. A holá pravda je na světle,“ míní Jakl.

Podle Jakla je v plánu vytvořit nového člověka pod rouškou dobročinnosti. Dosaženo toho má být masovým přesunem obyvatel z méně rozvinutých regionů. „Nejdůležitější jsou ale klíčová slova Globálního paktu „podpora“, „řízená“ a „legální“. Zde je maska dobročinnosti vůči údajným nebohým uprchlíkům definitivně odhozena a elity natvrdo přiznávají, že hodlají otevřeně samy provádět, řídit a podporovat masové dálkové přesuny ilegálních přistěhovalců, a jejich příchod pak zlegalizovat. Nejde tedy o žádné nouzové řešení spontánně vzniklé „uprchlické krize“, jde o cílevědomý plán, jak pomocí uměle vyvolané a řízeně prováděné masové migrace vytvořit novou společnost, nového člověka,“ píše doslova Jakl.

Poté připomíná historickou paralelu, kterou vidí v nacismu. Nacisté se pomocí eugeniky pokoušeli o vytvoření nové, lepší rasy lidí.

„Dnešní bruselské a světové elity provádějí totéž. Že to je příliš příkré srovnání? Nic se přece neopakuje stejně. Nežijeme v první polovině 20. století. Proto lze oprávněně říci, že mocensky podporovaná a řízená masová migrace je eugenikou 21. století. Eugenikou 2.0. Kdo proti ní protestuje, není zlý a bezcitný, jen odmítá novodobé pokusy na lidech a národech. Pokud si toto veřejnost v jednotlivých zemích neuvědomí, bude Globální pakt na ministerské schůzce letos v prosinci v marocké Marrákeši oficiálně hladce přijat. Je úplně jedno, kdo tou dobou bude naším ministrem zahraničí. Ale není jedno, jestli tam tenhle eugenický pakt podepíše,“ soudí Jakl a připomíná případ Marrákešské deklarace, na které se skví podpis tehdejšího ministra vnitra a dnešního ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO).

