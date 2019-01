Fleischer (SPR-RSČ): Stát je nutné zeštíhlit o tisíce úředníků a snížit odvody ekonomicky aktivním

Známe to snad každý – stojíme u regálu v obchodě, máme poslední stovku a koukáme na kvalitní a velmi dobrý sýr, jenže stovku máme na hezkých pár dní a sýr stojí 70 korun. Pokud máme mozek v hlavě, necháme si chuť na delikátní sýr na lepší časy a koupíme si chleba a mléko, vydrží nám déle a vyjde to vše levněji.

Takto uvažuje většina rozumných domácích hospodářů, ale především rozumných podnikatelů a živnostníků. Pokud zisk živnostníka v měsíci nepřekročil např. 10 000 korun, nemá nyní smysl uvažovat o investicích, které okamžitě nevydělají další peníze, tedy tisk vizitek odložíme a zaplatíme raději telefon, ten je důležitý pro podnikání a bez něj se neobejdeme.

Zní to logicky a většina z vás se mnou určitě souhlasí a ví, že je to pravda. Proč to ale „neví“ politici celá léta? Z novin víme, že posilují úřady. Roste počet státem živených úředníků s narychlo dokončeným VŠ vzděláním, aby měli „aspoň“ toho „Bc“. Máme tisíce úředníků úřadů práce a hmotné nouze. A proč? Jaký je efekt? Pokud budete majitelem firmy, budete si živit člověka, který nepřináší žádný efekt do vašeho podniku? Proč to dělá stát? Navíc z peněz, které vezme někomu jinému.

Psal jsem o tom nesčetněkrát, ale je vidět, že opakovat se musí. Na co máme Senát ČR? Stovky zaměstnanců, papíru, elektřiny, benzínu, aut, počítačů, poradců, asistentů a senátorů a efekt? Prodloužení legislativních prací, protože vše musí probrat dva parlamenty. Ovšem zaplatí to, jak jinak, stát, tedy občan.

K čemu je důchodové pojištění, pokud již dnes nám píší „ekonomové“ a „odborníci“, že žádný důchod nedostaneme a sociální dávky se zruší? Dnes je pobírají stejně jen dlouhodobě nepracující a náhodný člověk v nouzi, který pracoval, si ani netroufne zajít na úřad práce, protože jej zavalí množstvím naprosto nesplnitelných úkolů a stohy papírů, tedy nedostane nic.

Žádný pronajímatel vám totiž nedá do ruky vyúčtování za elektřinu v jeho bytě, abyste mohli dostat doplatek na bydlení. Dnes, kdy soukromí exekutoři kradou vše, bez ohledu na majitele věci, vám žádný pronajímatel nesvolí k uvedení trvalého pobytu, i když v zákoně je to tak. V praxi vám řekne „buď tady budeš bydlet bez trvalého pobytu, nebo se nedomluvíme a vezmu jiného“ tečka.

Tedy zbytečná instituce. Ubytovny jsou jen semeništěm kriminality, vyděračů, násilníků a lidí bez hygienických návyků. Nikdo tam nechce žít v pokoji s dalšími 7 cizími lidmi, kteří si vzájemně kradou jídlo, peníze a oblečení, nebo jen poškozují. Navíc ubytovny jsou mnohdy dražší, než nájem pokoje v soukromém bytě.

Stát potřebuje generální audit a velmi hrubé škrty. Zbytečné instituce zrušit. Proč platit Ombudsmana, Senát, neziskovky, které pomáhají nikoliv tady v ČR, ale kdesi prý v Africe. Copak se nám po ulici nepoflakují tisíce páchnoucích bezdomovců, kteří potřebují nějak pomoci? Nepomáháš doma – nedostaneš od státu ani korunu!

Proč tak personálně obsáhlá Česká televize? Máme na to? K čemu jsou úřady práce? Už někomu našel úřad práce zaměstnání? Tak proč tisíce úředníků krát 40 000 korun měsíčně?

Ministerstva bobtnají poradci a asistenty, ale i kmenovými zaměstnanci a zkuste si na některá zajít. Najdete mrtvou budovu, kde se po chodbách poflakují úředníci. Ostatní tam ani nejsou.

Na co máme Sobotkovy a Babišovy kontrolní úřady pro dohled nad hospodařením politických stran? Byli jste se tam někdy podívat? Desítky kanceláří a v každé minimálně čtyři úředníci. Na co máme daňovou Kobru, když máme celní správu? Zavírají pošty, ale přijímají nové „dohledové“ úředníky?

Je čas zahájit analýzu fungování státu, zahájit práce na fungování státu po zrušení některých úřadů a jejich sloučení. V žádné firmě se nikdo neptá propuštěného pracovníka, co bude jíst, když má výpověď. Proč si tedy děláme starosti s případnými propuštěnými pracovníky státních a zbytečných institucí? Proč se spoléhají na stát a čekají náhrady? Ať se úřadové o sebe postarají, mají přece diplomy a práci si najdou, koneckonců to radí celý život jiným, tak si snad práci najdou sami také.

V ČR musí zmizet některé úřady a tisíce úředníků. Musí se sloučit, nebo škrtnout zcela. Na tom je třeba pracovat již nyní, aby bylo možné škrty realizovat a plynule přejít na stav bez škrtnutých úřadů a „pracovních sil“.

Přebujelá administrativa státu se začíná podobat mnohem větším a lidnatějším Spojeným státům. Ovšem kdo to má platit? Občan si klade otázku, proč má měsíčně zahodit tisíce korun na zbytečné pojištění, když nakonec se mu pomoci nedostane. Co bude, až nebudu moci pracovat a chybí mi třeba 5 let? Půjdu na ulici? Tak proč mám teď uškubovat z výdělků a cpát to do černé díry?

Zrušit ČSSZ, MPSV, úřady práce, zrušit sociální pojištění. K čemu jsou, pokud jen razítkují a přijímají peníze a pak žádné nevydávají. Ukončit přerozdělování. Definitivně stanovit jen nutné poplatky, ulehčit zaměstnavatelům i zaměstnancům a OSVČ. Proč platit měsíčně skoro 5000 korun na pojistném, když jsem ještě nic nevydělal? Já sám zruším tento měsíc živnost, protože se nechci podílet na administrativě molochu, který všichni živíme. Jako občan napřed chci vědět, kam půjde každá koruna, kterou z nás stát měsíčně vydírá stále krutějším způsobem. Veškeré daně musejí být přesně adresné, jinak státní rozpočet je jen cárem papíru. Vše musí sedět do haléře, jako při kontrole soukromé firmy.

Z daní je třeba vidět, kam půjde každá koruna a pokud se má platit na důchod, pak platby snížit o 50% a stav úředníků o 70% a peníze zaplacené občanem z jeho práce budou putovat jen na důchodový fond, nikam jinam, jinak bude ministr a jeho okolí putovat do vězení. Všem rovně a stejně.

Za 30 roků jste si, vážení politici, udělali z nás občanů dojné krávy a žijete si z našich peněz v luxusu a ukazujete to na Facebooku. Z peněz vydělaných lidmi, kteří si svoje peníze za vykonanou práci neužijí, ale musí je dát vám – nenažranému molochovi – státu. A to musí skončit. Tato Poslanecká sněmovna to však nikdy neudělá. Americký styl se mi líbí. Pokud by republikáni v ČR měli 55% v Poslanecké sněmovně, za dvě volební období by se snížily výdajové kapitoly státního rozpočtu o desítky procent a lidem by zůstalo z jejich práce a podnikání minimálně o 30% více a každá korunka se počítá. Zatím se o tom neustále jen mluví a píše, ale nikdo z politiků pro věc nic dosud neudělal.

