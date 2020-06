Gajdůšková (ČSSD): Zprava tu slyšíme urputný boj, aby pojišťovny nepřišly o své zisky

reklama

Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já musím říct, že mě tato debata tedy skutečně velmi překvapuje a velmi mrzí, protože skutečně, když se bavíte s profesionálními hasiči, když se díváte, co dělají, tak administrativní zátěž je skutečně veliká. A to je stížnost, se kterou se na nás obrací už delší dobu. Takže já jsem velmi ráda, že je na stole tento návrh. A docela mě překvapuje a myslím si, že je signifikantní teď to, kdo na které straně stojí. My tady zprava slyšíme zase až urputný boj za to, aby náhodou pojišťovny nepřišly o své zisky, ale takto přece ten návrh není. Tady jde jenom o to, jak se to bude vykazovat nebo nebude vykazovat. A hasiči stojí dneska v první linii. Hasiči, záchranáři, policisté, městské policie stojí dneska v první linii, já to říkám pořád a jsem přesvědčena o tom, že by měli mít stejné podmínky, jako má třeba armáda. A do dneška to nemají. Tohle je věc, která jim může minimálně ulevit v administrativě, v tom, aby nemuseli měřit, jak říkal pan ministr, absorbenty, jestli tam dají o deko víc nebo míň. Já jsem přesvědčena o tom, že tento návrh jsme měli projednat v devadesátce. Já jsem přesvědčena o tom, že jsme měli zkrátit lhůtu na projednávání tak, aby to 1. 1. 2021 mohlo vstoupit v platnost. Doufám, že se to podaří i přes ta veta i přes ten urputný odpor tady ze strany ODS a TOP 09. (Potlesk zleva.)

