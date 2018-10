Gazdík (STAN): Vstup Jiřího Drahoše a Marka Hilšera do klubu STAN je odměnou naší dosavadní práce

Noví senátoři Jiří Drahoš a Marek Hilšer oznámili, že vstoupí do senátorského klubu Starostů a nezávislých. Ten se s aktuálním počtem 18 senátorů stane nejsinějším klubem v Senátu.

„Pro vstup do klubu STAN jsem se rozhodl z několika důvodů. Jednak mi klub mi vyhověl působit ve zdravotnickém výboru Senátu, dále jsem chtěl být součástí jednoho z nejpočetnějších klubů, protože pak se zvyšuje naděje uplatňovat můj program a rozhodující byly osobní sympatie po setkání se zástupci Starostů a nezávislých a celková atmosféra v klubu,“ zdůvodnil své rozhodnutí vstoupit do klubu hnutí STAN Marek Hilšer.

„Rádi bychom v Senátu uskutečňovali pozitivní program. Česká společnost potřebuje spíše povzbudit než naslouchat strašení některých lidí. Doufám, že Senát bude hrází proti tomu, aby tito lidé lacinými a mnohdy nekorektními argumenty šířili ve společnosti strach, nenávist a rozdělovali ji,“ popsal svou budoucí snahu nový senátor hnutí STAN Jiří Drahoš.

„Jsme potěšeni, že se Jiří Drahoš i Marek Hilšer rozhodli vstoupit právě do našeho klubu. Jsou to nezpochybnitelné osobnosti a vůbec nepochybuji, že svou prací a zkušenostmi bude pro klub i celý Senát přínosem,“ řekl předseda senátorského klubu STAN Jan Horník.

„Takové rozhodnutí je samozřejmě potěšující. Považuji to za odměnu naší dlouhodobé práce a ocenění politiky celého hnutí STAN. Věřím, že nám oba pomohou svou činností prosazovat náš program a hájit liberálně demokratické hodnoty. Nyní jsme nejpočetnějším klubem v Senátu s ambicí nominovat druhého nejvyššího ústavního činitele, čímž jsme upevnili svou pozici nejsilnějšího středové uskupení v rámci českého politického spektra. Tím však končit nehodláme, je to pouze motivace do další práce pro tuhle zemi,“ dodal předseda hnutí STAN Petr Gazdík.

