Gazdík (STAN): Zasloužilo by si to analýzu

Hezké dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl trochu kolegů Pirátů zastat. Pan předseda Faltýnek tady přednesl nějaká čísla, ta skutečně selským rozumem a průměrem sedí. Nicméně my tu analýzu skutečně potřebujeme, protože ten církevní majetek nebyl průměrný hektar zemědělské či lesní půdy. Ti, co viděli, za co se vlastně vydává náhrada a co bylo v té původní analýze, tak vědí, že ty pozemky, které byly vydávány, tak na nich dnes většinou stojí sídliště obcí a měst, že to byly pozemky kolem měst a jejich cena je reálně úplně někde jinde, než průměrná cena zemědělské půdy. Na to, abychom to mohli posoudit, skutečně potřebujeme tu analýzu. To je část A.

Část B je, že zapomínáte na to, že tady došlo také k tomu, co jsme si všichni přáli, oddělení církve od státu, protože my jsme sekulární stát, a to bylo cílem, nebo jedním z cílů církevních restitucí, ke kterým mimo jiné dvakrát Ústavní soud ve svém rozhodnutí zákonodárce vyzval a nařídil.

Mgr. Petr Gazdík STAN



A poté, co zákonodárce nekonal, tak Ústavní soud prolomil blokační paragraf a nařídil vrátit příslušnému okresnímu soudu farnosti Nový Bydžov pozemky, což se dostalo do judikatury a to by byl problém, protože pak by nastal totální chaos. Takže když už něco takového chcete udělat, prosím, tu analýzu by si to opravdu zasloužilo. Děkuji.

