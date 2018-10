VIDEO Nový pražský senátor. Vysvlečený do půl těla, se zpívající manželkou

Hilšer byl občansky aktivní vždy. Již jako student se podílel na přípravě současného vysokoškolského zákona, vedle své lékařské a vědecké kariéry pak byl prakticky neustále aktivní i občansky.

Jeho aktivity se výrazně zvýšily v posledních dvou letech za prezidentování Miloše Zemana. Nejvíce zaujal, když s dalším aktivistou Otakarem van Gemundem nazí protestovali na Úřadu vlády přímo před řečnícím vicepremiérem Bělobrádkem proti ruské politice na Ukrajině. Lékař a akademik Hilšer si na své nahé tělo namaloval ukrajinskou vlajku a napsal slogan „Nebuďte s Putinem“, jeho parťák sekundoval heslem „Chraňte svobodu, ne paštiky“.

„Naše akční skupina oMEN byla stvořena a vyšla z ideí skupiny Kaputin, která pořádá happeningy a mimo jiné i Pražský Majdan, protože pan Sobotka do dneška nereagoval na vzkazy v následujícím duchu. Dnes již minimálně pan Bělobrádek ví, jak moc jsme nespokojeni s hanbou, která padá na Českou republiku kvůli prezidentovi a představitelům vlády ČR: PANE SOBOTKO, JSTE PREMIÉREM ČESKÉ REPUBLIKY. NEBUĎTE KUMPÁNEM LOBBISTŮ STROJÍRENSKÝCH FIREM OBCHODUJÍCÍCH S PUTINOVSKÝM RUSKEM! Ukrajina potřebuje pomoci. Vy ji svými výroky házíte přes palubu podobně, jako to dělali západní politici, kteří zradili naši zemi v Mnichově v roce 1938,“ stojí v textu, jímž je celá akce vysvětlena.

Hilšer také stabilně kritizoval prezidenta Miloše Zemana. „Prezident se již delší dobu snaží měnit kurz zahraniční politiky naší země směrem k východním diktaturám a vzdaluje ji od demokratických zemí transatlantického prostoru. Toto konání odůvodňuje národním a ekonomickým zájmem. S touto politikou může část společnosti souhlasit, ale je také mnoho občanů, kteří zaměňování národního zájmu se zájmy úzkých ekonomických skupin odmítají. Zvláště, děje-li se tak za cenu cynického ignorování násilného chování čínského totalitního režimu vůči vlastním občanům a některým státům v Asii,“ psal o něm například v otevřeném dopise premiéru Bohuslavu Sobotkovi.

A jeho žena Monika, mimo jiné lékařka záchranné služby, se letos v srpnu proslavila písní. Reagovala tak na slova premiéra Andreje Babiše (ANO), který podal vlastní pohled na sovětskou okupaci naší země trvající déle než dvacet let.

„Kdo to byl, nevím. Lidi říkali, přišli Rusáci. Dobře si pamatuju tu noc, kdy přišli,“ uvedl Babiš. „Je potřeba to odsoudit. Byla to invaze, bylo to nepřijatelné. Tehdy to organizoval Sovětský svaz,“ pokračoval. Monika Hilšerová pak premiérovo vyjádření zhudebnila. S kytarou v ruce si na sociální síti Facebook zahrála na písničkářku s protestsongem.

autor: vef