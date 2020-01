Guvernér Rusnok: I nebankovní společnosti se drží nějakých rizik

Děkuji vám, pane předsedající. Pokusím se stručně odpovědět. Pokud jde o ty ukazatele, jak se ptal pan poslanec Skopeček. On se ptá na věc, kterou samozřejmě dobře ví, ale chápu, že tady jde o určitý typ divadla. Takže samozřejmě my v tuto chvíli používáme jako doporučení všechny tři ukazatele, které jsou zmíněny také v návrhu té novely. A ten důvod je jednoduchý. My reagujeme na mimořádné období velmi expanzivního trhu realit, to znamená, patříme mezi země, kde nejrychleji rostou ceny nemovitostí. To je doloženo statistikou.

V posledních letech jsme v České republice zažili několik let, kdy průměrné ceny nemovitostí rostly buď téměř dvojciferným tempem nebo, řekněme, osm, devět, procent ročně, čímž jsme patřili mezi země s nejrychleji rostoucími cenami nemovitostí v Evropě. A v takové situaci je samozřejmě povinností toho makroobezřetnostního orgánu, čili v této situaci České národní banky, proti té situaci nějakým korektivem zasahovat. Jediné, co máme k dispozici, jsou ona doporučení.

A jak je to nakonec v té důvodové zprávě, nejprve jsme používali to doporučení na LTV, které hlavně reaguje na rychlý růst cen nemovitostí a posléze dnes používáme i ta další dvě doporučení, která se týkají míry, řekněme, dluhového zatížení těch dlužníků, to znamená těch, kteří si ty hypoteční úvěry berou. Díky těmto opatřením, díky těmto doporučením a schopnosti banky je v zásadě vymáhat v tuto chvíli, tak se nám podařilo mimo jiné také přispět k tomu, že ten trh se poněkud zklidnil, nicméně stále vidíme, že ty ceny nemovitostí mají spíše tendenci růst, samozřejmě rozdílnou dynamikou v různých lokalitách a různé kvalitě těch nemovitostí.

Poku jde o další dotaz pana Munzara, tak samozřejmě toto riziko existovalo už při zavedení těch doporučení. Zatím jsme nepozorovali, že by se to nějak dramaticky dělo. Ono jde také o to, že i ty společnosti nebankovní, jak už bylo řečeno, podléhají naší regulaci, zejména pokud jde o ochranu spotřebitele, nikoliv pokud jde tolik o jejich kapitálové vybavení, protože tam je samozřejmě nějaké minimum a žádnou další regulaci u těchto společností nemáme, ani není potřeba.

Ale to, že by nějak masově se to zadlužení přesouvalo k těm nebankovním společnostem, o to nemám velké obavy. Ono samozřejmě i ty nebankovní společnosti se nějakým způsobem drží nějakých rizik a samotní klienti jsou si velmi dobře vědomi, že podmínky, za kterých by část toho úvěru získávali od těch nebankovních společností, jsou dramaticky horší z hlediska úrokových sazeb, ale i některých dalších podmínek, než jsou podmínky standardních hypotečních úvěrů. Děkuji.

