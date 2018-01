Hájek (ANO): V rezortu obrany se nedaří utrácet tak, jak bychom chtěli

Dobré ráno, kolegyně a kolegové, pane předsedající.

Určitě obrana naší země je prioritou nás všech. Na druhé straně je třeba se na to dívat realisticky. Ten poslanecký návrh šel do vlády a vláda dala zamítavé stanovisko k tomuto návrhu. Je to o osmi bodech, já to chci říci možná vlastními slovy.

Paní kolegyně je tady ve Sněmovně od roku 2010. Tady je graf. My jsme v Evropské unii od roku 1999. Bohužel se nám nikdy nepodařilo překročit hranici 2 %. To za prvé. ODS byla ve vládě od roku - zase mám tady nějaký ten graf - od roku 2007 nebo od roku 2007 do roku 2013 s přestávkami, kdy byla úřednická vláda pana Fischera a pana Rusnoka. Byla ekonomická krize od roku 2010 a výdaje na obranu klesaly. Paní poslankyně je tady od roku 2010. Jak to, že nepřišla s tímto návrhem v roce 2010? Jak to, že Poslanecká sněmovna schválila rozpočet, kde klesaly výdaje na obranu? Já tomu rozumím. My jsme to diskutovali v minulém volebním období. Byla ekonomická krize, to znamená vláda měla dvě možnosti. Buď tedy omezí výdaje, a bohužel omezila i výdaje na obranu, anebo řekne důchodci, podívejte se, my vám nezvedneme důchody, ale dostanete možnost tří vyjížděk zdarma v obrněném transportéru anebo vás svezeme ve vrtulníku. Takže vláda se rozhodla, tenkrát si správně řekla ano, bezpečnostní situace je taková, že si můžeme dovolit to, abychom dočasně omezili výdaje na obranu. Takže já tomu rozumím a rozumím také stanovisku vlády, která říká - my se nemůžeme svazovat, nejenom naši vládu, ale do budoucna další vlády. Minulá vláda tady dala koaliční závazek, že budeme do roku 2020 zvyšovat výdaje na obranu až na hodnotu 1,4. Je pravda - a to má kolegyně pravdu - že v roce 2020 zatím plánovaný rozpočet dosahuje hodnoty 1,35. Jaký je důvod? Zaplať pánbůh důvod je ten, nebo jsou dva důvody a jeden důvod je ten, že ekonomika prosperuje tak, že HDP roste více, než byl předpoklad, to je za prvé. A za druhé, a to je druhá otázka, že se nám nedaří, nedaří se nám v rezortu obrany ty peníze utrácet tak, jak bychom chtěli. No a jaký je důvod? Důvod je ten, že pan ministr nechtěl následovat kroky paní Parkanové. Jak dopadla paní Parkanová? Řekl jí Kalousek: neboj se, Vlasto, podepiš to, pohodička, máme to zmanažované a dneska již pět let čelí trestnímu stíhání. Takže já si myslím, že pan ministr dělal to, co bych dělal i já, to znamená uvážlivě hodnotil kroky, co si může dovolit. Ano, udělal to, co bych dělal já, že stabilizoval naši armádu z toho pohledu, že jsme stabilizovali, dali jsme těm vojákům trenky a boty, jak já vždycky říkám, to znamená otázky výstroje, a nabíráme lidi. To je důležité. Nám stoupla od nástupu pana Stropnického armáda o 3000 lidí. To znamená já, kdybych byl na jeho místě a řeknu ano, máme tady o 3000 vojáků více a jestli ty, řeknu například vrtulníky dostanu letos nebo příští rok, to pro mě není až tak stoprocentně důležité. Důležité pro mě je, že mám ty lidi a já je můžu trénovat, já je můžu cvičit, já je můžu vychovávat k tomu, aby ty vrtulníky dostali.

Takže otázka je, ne se zabývat rozpočtem, dává to natvrdo 2 %, protože opravdu a zmíním se o tom ještě jednou, že nechci svazovat, protože je to otázka nejenom vývoje ekonomiky, ale také bezpečnostních otázek. Když si vezmete historii České republiky nebo Československé republiky, tak v roce 1937, jestli se nemýlím, tak vzhledem k tomu, jaká byla bezpečnostní situace v Evropě, tak Československá republika dávala 37 % z rozpočtu na obranu, protože věděla, že hrozí napadení z Německa. Stavěli jsme tenkrát opevnění, celou (nesrozumitelné) opevnit, opravdu 37 %. To znamená je to otázka toho, abychom flexibilně a komplexně přistupovali k tomu, jaké jsou hrozby v rámci Evropy a jaké jsou možnosti ekonomiky. Samozřejmě, jestli bychom se dostali do situace, kdy by to reálné ohrožení České republiky bylo takové, že by vyžadovalo přijmout nutné, nezbytné kroky, tak určitě by vláda a samozřejmě i Parlament na to reagoval.

Ještě jednou chci říci, že vláda přijala na svém zasedání zamítavé stanovisko. My jsme na to ještě jako poslanecký klub Ano reagovali, to znamená pan předsedající má ode mě... Pardon, paní kolegyně, trošku mě rušíte, omlouvám se. Má tam ode mě seznam více než 50 poslanců. To znamená já navrhuji, abychom v první fázi zamítli resp. neprojednávali tento návrh v prvním čtení. To znamená pan předsedající tam má ode mě návrh poslaneckého klubu Ano, abychom zamítli projednávání tohoto návrhu zákona v prvním čtení a v rozpravě také potom ještě navrhnu, abychom zamítli tento návrh.

Děkuji.

Ing. Josef Hájek ANO 2011



