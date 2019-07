Hamáček: Napravili jsme křivdu, spáchanou pravicovou vládou

Pravicoví politici každého a priori považovali za simulanta, který se hodí marod, kdykoli se mu to hodí, a snažili se tento domnělý problém vyřešit jednoduše tak, že první tři dny se stoná zadarmo.

Bez ohledu na to, že statisíce zaměstnanců nemají vysoký příjem, aby krátkodobý výpadek bez problémů přežili. Chápu, že pro Miroslava Kalouska, Petra Nečase, nemluvě o Vítu Bártovi nebo Karlu Schwarzenbergovi, to bylo pod jejich rozlišovací schopnosti. Úplně stejné je to i dnes, poslanci ODS, TOP 09 nebo STAN bránili karenční dobu zuby nehty, ostatně ani ANO se do velkých změn nehrnulo.

Jenže pro prodavačku nebo dělníka je každá stovka důležitá, obracejí v ruce každou korunu, než ji utratí a pro mnoho z nich je problém zaplatit dětem obědy ve škole nebo jim koupit každý den svačinu, i když jsou zdraví.

Jakmile jim vypadne příjem za tři dny, musejí váhat, zda koupí méně jídla nebo risknou, že něco zaplatí později. Pro kolik z nich byla podobná “drobnost” začátkem pádu do dluhové pasti, to ani nechci domyslet.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zrušení tohoto omezení, tzv. karenční doby, se nepodařilo prosadit Sobotkově vládě přes odpor tehdejších koaličních partnerů. Při vyjednávání o vstupu do současné vlády to byla jedna ze zásadních podmínek ČSSD, a rozhodně nebylo jednoduché to na pravicovém hnutí vymoci, také nechápali, v čem to je pro tolik lidí problém.

Podařilo se, přestože ani cesta parlamentem nebyla bez překážek a schválností. Jsem rád, že ANO dodrželo dohodu a od letošního července se nemocenská proplácí od prvního dne.

Potvrdilo se koneckonců, že karenční doba stejně nefungovala, krátkodobá nemocnost je stejná jako před jejím zavedením, naopak se zvedla dlouhodobá nemocnost, což může souviset i s tím, že se lidé báli marodit, odkládali návštěvu lékaře a náklady státu naopak stouply.

Proplácení nemocenské tedy není žádné rozhazování, žádné nakupování hlasů, je to moderní opatření, které zajišťuje důstojný život a nepovažuje člověka za simulanta a otroka, který se nemá co ozývat. A zaměstnavatelé se nemusí bát vyšších nákladů, jako kompenzaci mají snížení odvodů o 0,2 % na nemocenské pojištění.

Psali jsme: Hamáček ke kauze odvolávání Staňka: Počkáme ještě do úterý Hamáček po jednání se Zemanem: Neodvolání Staňka je na hraně ústavní krize, od Babiše chci znát řešení Ministr Hamáček: Podařilo se nám rozjet něco, o čem tu všichni deset let pouze mluvili Ministr Hamáček: Tomio Okamuro, můžete konečně přestat lhát?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV