Hannig (Rozumní): Chamtivost mocných ničí planetu a ne obyčejní lidé

Evropská unie si vytýčila jako svůj cíl tak zvanou uhlíkovou neutralitu i když

znečišťuje ovzduší celosvětově pouze 9%. Na rozdíl od USA, Číny, Austrálie, Indie a dalších států všech ostatních kontinentů (kromě Antarktidy), které budou znečišťovat planetu v nezmenšené míře i nadále. A tak lidé, kromě těch nejbohatších, budou propadat do stále větší chudoby i vzhledem k tomu, že vlivem postupně nařízené elektromobility, budou zřejmě restrikce na starší dieselové a benzinové automobily, které bývají nezbytným dopravním prostředkem pro mnohé na venkově. Lidé se tak stanou závislými na hromadné dopravě, která není dostupná v dostatečné míře všude.

Provoz aut bude asi obtěžkán ekologickými daněmi a to v tom lepším případě. Mohl by být fakticky znemožněn i prostřednictvím zákazů vjezdů starších automobilů do měst.

Zajímavé je, že ekologičtí aktivisté neprotestují proti soukromým tryskáčům miliardářů, proti jejich soukromým helikoptérám, proti luxusním jachtám, proti enormnímu plýtvání potravin na různých recepcích těch nejmocnějších.

Napadá mě myšlenka, zda to všechno není určitou cestou k ujařmení většiny obyvatel.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zda právě ti nejmocnější podporují ekologické aktivisty právě z tohoto důvodu. Zdá se mi, že cílem celosvětově vládnoucích vrstev je návrat k době, kdy si cestování a všech dalších příjemných požitků užívali pouze páni a kmáni byli nevolníky na panských latifundiích.

Ekologická hnutí brojí proti masovému turismu. Gréta spektakulárně cestuje jachtou místo letadlem na světovou klimatickou konferenci, na kterou se přece samozřejmě museli její mnozí účastníci dopravit letadly (a to určitě ne v economy třídě).

Dalším faktem je to, že obrovské lodě křižují světové oceány s kontejnery se zbožím pro bohatší země, které se vyrobilo v chudších zemích. Kamióny přepravují nesmyslně zboží či potraviny z jednoho konce světadílu na druhý. To všechno produkuje daleko více emisí než osobní auta. Ovšem tyto dopravní prostředky slouží k zhodnocování finančních prostředků právě těch, kteří už jich mají daleko nejvíce. Kdežto osobní auta slouží jako nezbytný dopravní prostředek pro ty, co se potřebují dostat do zaměstnání, k lékaři, do svých chat, či na své chalupy. Ti nejmocnější přece nemají zájem na ulehčení života prostých obyvatel. V jejich pohledu pánů z luxusních rezidencí v Beverly Hills, na Floridě, či Mayfair, je auto, chata, chalupa nebo cesta letadlem k moři pro kmány zbytečný luxus.

A navíc, nejvíc ničí planetu války. A tu se ti, kteří profitují ze zbrojařského průmyslu, chtějí za každou cenu rozpoutat nyní.

Psali jsme: Hannig (Rozumní): Proč vždy u nehod média zdůrazňují, že ji způsobil senior Hannig (Rozumní): Gratuluji Britům Hannig (Rozumní): Nenávist v přímém přenosu Hannig (Rozumní): Média v padesátých letech by se za dnešek nemusela stydět

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.