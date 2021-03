Hannig (Rozumní): Je Volný blok skutečně volný?

reklama

Přátelé, teď jsem se byl podívat na skupinu Volný blok. Bože, to je ale žumpa. Samá vulgární slova, každého, kdo má jen trochu odlišný názor, i když ne diametrálně odlišný, tak jej ze skupiny další diskutující vyhánějí. Je to tam samá p..a, č.r.k. To mají být vlastenci? Jsem rád, že jsem se od takovýchto "vlastenců" oprostil. Také mne Jana Volfová lákala do toho jejich bloku, kteréhož je předsedkyní, když zradím A.B. Bartoše. I když Národní demokracie, další z vlasteneckých stran také podlehla a bojuje proti vládním opatřením, která jsou naprosto nezbytná a dle mého soudu by se měla silou vynucovat, přesto je jejich úroveň na výši a nesnižují se k podbízení těm nejnižším pudům. v zájmu zvolení do parlamentu. Dřív jsem byl zajedno jak s panem Volným, tak hlavně s panem Bojkem, ale k čemu pana Volného tlačí Jana Volfová, předsedkyně Volného bloku, v zájmu zviditelnění, je až příliš. Obávám se, že jednou z úloh coronaviru bylo absolutní rozložení vlastenecké scény na ty, co jim hoří půda pod nohama a za každou cenu chtějí zůstat v Poslanecké sněmovně a neváhají pod své prapory srotit cokoliv. A na ty, co jsou zoufalí z toho, kam až jsme jako národ klesli. To radši, než podlézat těm, co absolutně neznají pravopis, čeština je jim šuma fuk, jenom mají v srdci nenávist a v hlavě prázdno, tak to radši zůstat mimo.

Převzato z Profilu.

