Hannig (Rozumní): Na všem špatném něco dobrého

Na všem špatném se vždy najde něco dobrého, na všem dobrém se přiživuje vždy někdo špatný. Takže, každý den jsme odevšad masírováni 30 ti letým výročím Velké sametové kapitalistické revoluce. I když jsem na náměstích necinkal (protože jsem viděl jak kovaní komunisté z Československého rozhlasu, kde jsem pracoval jako nestraník ve funkci hudebního dramaturga, nadšeně na Václaváku cinkají a snaží se aby je všichni viděli, jak jdou s dobou), tak jsem převrat uvítal, protože mi dával možnost uplatnit své podnikatelské vlohy. Čili převrat byl v celku pozitivum, jenomže jej zneužili mnozí, kteří rozkrádali ve velkém. V devadesátých letech nastala ale i svoboda vyjadřování, která je teď ve jménu politické korektnosti potlačována.

V minulém prohlášení jsem kritizoval(z důvodů ideových, ne profesních, to musím, jako odborník, uznat, že to je dobře uděláno) politickou píseň vytvořenou pro Milion chvilek. I když téměř se vším, co Milion hlásá nesouhlasím, protože jsem demokrat, a vůle lidu vzešlá z voleb je mi zákonem, v jednom má pravdu. Chce, aby byl v ČR jeden volební obvod a aby všechny politické subjekty, které dosáhnou na mandát, skutečně mandát v poslanecké sněmovně vykonávaly. Aby byla zrušena pětiprocentní hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny. Oni to sice dělají pro dobro TOPky a STANu, ale v podstatě to pomůže i poctivým politickým subjektům, které chtějí skutečně změnit to politické bahno, které prosakuje z Parlamentu. A překročit 5% hranici bez peněz vlivných obchodních (či dokonce tajně zahraničních) subjektů nelze. Bez 5% hranice to funguje v Nizozemsku.

Takže novináři, kteří Milionu fandí, okamžitě zdvihli varovný prst, že by nastal zmatek. Jakýpak je v Holandsku zmatek? Naopak, právě ta skutečnost pomáhá, aby se do parlamentu dostali i tací, kteří nepobírají miliony od lobistů a vláda se pak ustanovuje v prospěch občanů. Svou úvahu ukončím myšlenkou. Jděte do hloubky a neuvažujte pouze povrchně.

Petr Hannig, předseda ROZUMNÝCH

