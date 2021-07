Hannig (Rozumní): Neprzněte dětské duše

Jeden můj známý mi vyprávěl, že za ním přišla jeho pětiletá vnučka, aby jí dal peníze pro Ježíška, že by chtěla na operaci, aby z ní byl chlapeček. Ve školce byly nějaké paní a říkaly, že když chce nějaká holčička být chlapeček, že se to dá zařídit.

Kam jsme to až dospěli. Neziskovky rozdírající naši společnost zevnitř, jako by nestačilo bourání zažitých zvyků v důsledku pandemie. Útočí na naše nejmenší. Naprosto nechápu proč. Ale ono nejde o to chápat to, či nechápat. Problém je v tom, že mezi zavedenými stranami neexistuje nikdo, kdo by tomu učinil přítrž. ODS ztratila pozici konzervativní pravicové strany ve spojení s nynější TOPkou. Jak to, že proti tomu neprotestuje KDU- ČSL. Vždyť to je proti tisíciletému vývoji křesťanského světa.

Vlastenecké strany se utápějí v boji proti nařízením vlády v souvislosti s Covidem, Kdysi konzervativní, a kdysi pravicová ODS mlčí. Snad proto, že počítá s koalicí s Piráty? Proto, jako konzervativní člověk jsem přivedl stranu Rozumní do jediné strany, která hájí konzervativní pravicové principy, do Aliance pro budoucnost. Nutně zde nyní totiž schází strana, která by podporovala pracovité lidi, kteří v životě něco dokázali a je za nimi vidět celoživotní úspěšná práce. A která bude podporovat každého mladého člověka, ať už je to lékař, či zdatný řemeslník, který chce postavit svůj život na výsledku své práce a ne na natažené ruce pro lenošivý život. Která nechce upírat seniorům jejich právo na aktivní stáří, včetně rovnoprávnosti s ostatními věkovými kategoriemi. Narážím tak na pokusy omezovat jakkoliv seniory, co se novelizace silničního zákona týká a pokusů stanovit pro seniory limit pouhých šesti trestných bodů, místo všeobecných dvanácti. Pravicová politika je politikou svobody a rovnoprávnost.

Ve středu Aliance pro budoucnost je několik stran vyznávajících pravicově konzervativní politiku. Přece není možné, aby se nikdo nepostavil politickým neziskovkám, které už od útlého věku przní dětské duše.

Rozumní budou v Alianci pro budoucnost prosazovat konzervativní hodnoty a tvrdě bojovat proti takovýmto metodám a vniku rozkladných neomarxistických učení do základních a mateřských škol. Takováto rozkladná učení nemají vůbec co dělat ve školství, jako takovém. V době, kdy vlastenecké strany řeší pouze protesty proti nařízením vlády ohledně pandemie, se nám nepozorovaně vkrádá do škol a školek něco, co má daleko více devastující vliv na budoucnost našeho národa. Aliance pro budoucnost je v současné době jediná pravicová strana, která neřeší Covidovou situaci, která jednou pomine. Jde jí o prosperitu ČR v budoucnosti a zachování konzervativních hodnot, které jediné přinášejí užitek pro občany ČR.

Mgr. Petr Hannig

předseda Rozumných a lídr Aliance pro budoucnost v Královéhradeckém kraji

(převzato z Profilu)

Mgr. Petr Hannig

Předseda strany ROZUMNÍ

