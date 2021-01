Hannig (Rozumní): Prapříčinou dnešního stavu v USA je koresponenční hlasování

Prapříčinou dnešního stavu v USA a vpádu do Kapitolu je korespondenční hlasování. To nezaručuje demokratický průběh voleb z mnoha příčin.

reklama

1. Nelze podle osobních dokladů kontrolovat, zda hlasoval skutečný občan.

2. V domácnostech může být vyvíjen nátlak na slabší členy rodiny typu "Babi, dědo, když nebudeš volit Piráty, tak už tě nikdy nepřijdu navštívit. Ukaž koho si zaškrtla?" Nebo: "Babi, dědo, já to odnesu do schránky nebo na poštu" a pod. Viz akce "Přemluv bábu, dědka."

Abych byl spravedlivý: Může to být i naopak: Např. na jižní a východní Moravě bohatí farmáři: "Pokud synu, vnuku, dcero, vnučko, zeti, snacho nebudeš volit KDU-ČSL tak tě vydědím."

Anketa Může Donald Trump za útok demonstrantů na Kongres USA? Může 30% Nemůže 70% hlasovalo: 7057 lidí

Také internetové on-line hlasování je nedemokratické, i když by každý dostal svou identifikaci. Starší lidé až tolik nerozumějí internetu a potřebovali by pomoc svých vnuků a pod. Stávalo by se:

"Babi, dědo, ty chceš volit komunisty, nebo Babiše. No to snad ne? A to se nestydíš?"

"A koho bych měl/a volit?"

"No přece Piráty, ti jediní jsou správní a když nechceš Piráty, tak alespoň TOPku. Ta jejich šéfka je mladá a mají toho správňáka Feriho. Víš to je ten s tou ohromnou kšticí."

Ne nadarmo největšími podporovateli korespondenčního hlasování jsou právě příznivci Pirátů a TOPky, jak je vidět v diskuzích v naší skupině Petr Hannig fanklub.

Pane předsedo vlády. Nedopusťte v žádném případě změnu změnu systému hlasování v ČR! Máte plnou podporu nás, rozumných, kteří jsme ochránci práv seniorů. Přijďte otevírat oči těm, kteří nemají životní zkušenosti. Pár jich vždy provokuje, ale je třeba diskutovat slušně a bez osočování druhých.

(převzato z Profilu)

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hannig (Rozumní): Nezamýšlený, či snad zamýšlený efekt koronakrize Hannig (Rozumní): Nesouhlasím s propouštěním řadových pracovníků České pošty Hannig (Rozumní): Je neuvěřitelné, jaká je mezi lidmi nenávist Hannig (Rozumní): Možná byl zažehnán konflikt s nedozírnými následky

ArticleDetailRelatedProfileArticleLinkTitle Mgr. Petr Hannig

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.