Hannig (Rozumní): Proč se vlastenci nemohou sjednotit

Proč se vlastenci nemohou sjednotit. Zatímco se na politické scéně v oblasti eurohujerské spojuje ve velké stylu, tak v oblasti vlasteneckých sil panuje obvyklá neschopnost se spojovat pro dobro věci.

Byl jsem jako předseda Rozumných vyzván plukovníkem Markem Obrtelem, abych se spojil s Mgr. Lubomírem Volným, ohledně společného postupu ve volbách do Poslanecké sněmovny. Protože se s panem Volným a s panem Bojkem znám osobně, vypravil jsem se za Janou Volfovou, předsedkyní strany Volný blok - Česká Suverenita, jejíž je pan Volný nyní členem. V minulých parlamentních volbách v roce 2017 Rozumní stop migraci a diktátu Bruselu pod naší značkou kandidovalo 6 uskupení, z nichž jedno, Změna pro lidi bylo, "spolknuto" stranou SPD.

Nejvýznamějším volebním partnerem byla Národní demokracie, strana, jejíž předsedou je Adam Benjamin Bartoš, který byl odsouzen k podmínečnému trestu za slovní a písemný projev. Protože Rozumní ctí svobodu slova a myslí si, že to, co někdo řekne nebo napíše by se nemělo ve svobodné společnosti odsuzovat, respektive stát by neměl být v otázkách slovních projevů žalobcem, ale že by to mělo být řešeno v oblasti občansko právní, tak jsem dokonce ve své prezidentské kampani podporoval u soudů A.B. Bartoše (pozor, není to ten Pirát) i když jsem s jeho názory, za které byl souzen, nesouhlasil. Činil jsem tak, prostě a jednoduše pro to, že já osobně a strana jejíž jsem předsedou jsme pro svobodu slova, která je zaručena v Listině základních práv a svobod člověka. Při jednání s paní Volfovou mi bylo řečeno, že Rozumní sice ano, ale Národní demokracie ne a když tak bez jejího předsedy Adama Benjamina Bartoše.

Počkal jsem si tedy na vyjádření L. Volného, protože jsem si myslel, že to je osobní názor J. Volfové. Když jsem však uslyšel na jednom ze Svobodných vysílačů přímo L. Volného hovořit a vyslovit názor, že Adam Benjamin Bartoš nemůže s Volným blokem kandidovat, protože byl odsouzen, tak jsem se rozhodl, že taková selekce je nepřípustná. A. B. Bartoš byl odsouzen za svůj názor, právě tak, jako je pan Volný nyní souzen poslaneckou sněmovnou za jeho názor ohledně svobody slova a vypínání či zapínání mikrofonu v Poslanecké sněmovně. Navíc pan Volný ještě dodal, že kandidovat ve straně předsedkyně Volfové nemůže kandidovat ani Mgr. Tomáš Vandas. Tak o co tu jde. Myslím si, že další strana, která se nedokáže zastat i třeba odsouzených za to, co někde řekli nebo napsali, je naprosto zbytečná. Rozumní zůstanou věrní své hlavní zásadě, nebudeme vstupovat do spolku, který přechází na druhou stranu chodníku, aby nemusel pozdravit toho, koho systém označil za nepřijatelného. Adama Benjamin Bartoš je slušný mladý člověk se skvělou rodinou a to, že byl jednou odsouzen za to, co řekl nebo napsal, nemůže být pocelý život jeho nesmazatelným handicapem. Svoboda slova je nám zákonem.

