Hannig (Rozumní): Rozumní jsou jediní

Něco z vlastní kuchyně. COVID vhodil vidle do tak zvané vlastenecké scény. A stalo se, že my Rozumní - spravedlnost a životní jistoty, jsme jedinou stranou z tzv. vlastenecké scény, kteří důsledně hájí právo na život a zdraví ohrožených skupin obyvatelstva, to jest seniorů i zdravotně handicapovaných lidí mladšího věku, pro něž by nákaza mohla znamenat těžké ohrožení.

Samozřejmě uznáváme záslužnou úlohu vlády v boji za zdolání viru i v boji proti úmyslnému hacení všech nařízení velkou částí obyvatelstva, která pokládá vir za imaginaci a nepřesvědčí je nic, ani narůstající úmrtnost dokonce i mezi mladšími ročníky. Bohužel v tomto boji je vláda osamocena, staví se proti jejímu úsilí Senát, Ústavní soud, všechny ostatní opoziční parlamentní strany a média (ČT, CNN Prima, Barrandov), která dávají prostor všem, i těm nově vzniklým, jenom když tepají vládu. Rozumní, kteří stojí za vládou v jejím boji proti viru a za ochranu ohrožených skupin obyvatelstva, se do médií nedostanou. Nechápeme, jak všechny ostatní vlastenecké strany a hnutí a včetně těch nově vzniklých (či se tak tvářících), ignorují zájmy těch, co jsou jejich voliči. Ať už to je SPD, Trikolora, Volný blok, Aliance národních sil a dokonce i Národní demokracie, se kterou jsme kandidovali do různých druhů voleb (I když v případě Národní demokracie se jedná o dlouhodobý postoj, který vyplývá z toho, že se ND domnívá, že Covid je jenom jednou fází prostředků při potlačování demokracie a svobody). Rozumným tedy ( i když chápou pohnutky ostatních vlasteneckých stran) nezbývá nic jiného, než pevně stát na svém, to jest na ochraně seniorů a ohrožených vrstev obyvatelstva i třeba proti všem.

Převzato z Profilu.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

