Hašek (ČSSD): Trestní řízení vedou orgány činné v trestním řízení, nikoliv poslanci

Skrytá nahrávka syna premiéra Andreje Babiše je bezesporu mediální “bomba”. Několik vážných ale - skrytý záznam psychicky nemocného člověka, načasování zveřejnění v době zahraniční pracovní cesty premiéra a krátce před výročím 17.listopadu... Pochopitelně vzrušené výroky opozičních politiků (zatím vyhrává Marian Jurečka s návrhem na hlasování o nedůvěře vládě). Teď by to však chtělo nechat ochladnout emoce a zapojit rozum. Běží stále trestní řízení a to by politici napříč spektrem neměli svými výroky nijak narušovat a politizovat. Údaje z reportáže jistě zaregistroval státní zástupce i vyšetřovatel, vyhodnotí je a využije. Není to úkol ani pro uliční výbor ani pro žádný parlamentní poslanecký klub, pokud se nechce stát stranickým tribunálem z 50.let. Trestní řízení vedou orgány činné v trestním řízení, nikoliv poslanci či plénum sněmovny jako celek nebo účastníci politických vzpomínkových shromáždění k 17.listopadu v příštích dnech. Tolik právní rozměr věci. A potom ten politický - bez relevantních závěrů policie a lékařů- psychiatrů (znalců) nelze ověřit pravdivost výroků a informací ze včerejší reportáže. ČSSD by jako koaliční vládní partner měla vedle toho znát i jasné stanovisko premiéra a hnutí ANO jako koaličního partnera. Sečteno a podtrženo - na “bombu” Sabina můžete typově reagovat buď jako pyrotechnik- chladně a s rozvahou nebo jako Jurečka - kladivem (na čarodějnice). Otázkou je, komu vybuchne v ruce...

JUDr. Michal Hašek ČSSD



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zavřít! Ale ne Babiše. Klára Samková rozrazila dveře v kauze Čapí hnízdo, zcela proti proudu Jak Mečiar v roce 95! Do ulic, nebo projde všechno. Nejtvrdší prohlášení proti Babišovi a výzva lidem v ANO Premiér Babiš: Mého syna nikdo neunesl, z České republiky odjel dobrovolně Skrytá kamera v brýlích a skoro rána pěstí. Výbušná reportáž o synovi Andreje Babiše

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV