Jak Mečiar v roce 95! Do ulic, nebo projde všechno. Nejtvrdší prohlášení proti Babišovi a výzva lidem v ANO

ROZHOVOR „Premiér by měl odstoupit!“ „Skandál přerostl v mafiánskou gangsterku, která ve světě nemá obdoby.“ Jednoznačný názor na kauzu v souvislosti vyjádřením Andreje Babiše mladšího na serveru seznamzprávy.cz má europoslanec Tomáš Zdechovský. „To je něco, co by se dalo srovnat se situací z roku 1995, kdy byl unesen prezidentův syn na Slovensku, za doby vlády Vladimíra Mečiara. Jestli tohle nezvedne lidi doma ze židlí a nepůjdou do ulic, tak už musí projít v České republice všechno,“ varuje Zdechovský. Sám zvažuje, že se jedné z demonstrací, které jsou připravované i v souvislosti s výročím 17. listopadu zúčastní.

Syn Andreje Babiše, tvrdí, že ho kvůli kauze Čapí hnízdo drželi na Krymu. Se zásadní reportáží, ve které hovoří, přišel server Seznam Zprávy. Měl také podepisovat dokumenty, u kterých neví, co v nich bylo. Než se dostaneme k tomu, co už reportáž vyvolala, a k reakci premiéra, co říkáte prvním informacím?

Poté, co jsem zhlédl reportáž na Seznam Zprávy, jsem dospěl jednoznačně k názoru, že by měl premiér odstoupit. Ten člověk (syn Andreje Babiše; pozn. redakce) a jeho maminka vůbec celou dobu nerozporovali, že pan premiér o tom věděl. Víme i z dalších médií, že syn Andreje Babiše nedocházel po opakovaných předvoláních na výslechy policie a že právníci tvrdili, že nevědí, kde se zdržuje. Ukazuje se, že je do toho minimálně zapleten člověk z Agrofertu a z dalších premiérovi blízkých osob. Figuruje tam jeho bývalá poradkyně, která píše zprávy o zdravotním stavu a pak dostane lukrativní místo jako poradkyně na Ministerstvu zdravotnictví. Skandál přerostl v mafiánskou gangsterku, která ve světě nemá obdoby. To je něco, co by se dalo srovnat se situací z roku 1995, kdy byl unesen prezidentův syn na Slovensku, za doby vlády Vladimíra Mečiara. Jestli tohle nezvedne lidi doma ze židlí a nepůjdou do ulic, tak už musí projít v České republice všechno.

Anketa Měl by Andrej Babiš po slovech svého syna odstoupit z postu předsedy vlády? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 4496 lidí

Premiér Babiš zatím reagoval tak, že jeho syn je psychicky nemocný, únos se nestal, a odmítá „manipulaci a nehorázný tlak novinářů na orgány činné v trestním řízení“. Podle vás nejde o hon na rodinu Andreje Babiše? Věříte více novinářům?

Myslím si, že z toho, co jsme viděli… Syn odpovídal dobrovolně, nikdo ho k ničemu nenutil. Novináři si dali pozor, aby ho nesestříhali a nemohli být obviněni z manipulace. Premiér se neskutečně mýlí. Vidíme obstrukce, problémy, když se vyšetřují dotační podvody. To není jeden, jich je několik. Objevují se a zabývá se tím Evropská komise. I to, že Andrej Babiš, přestože je předseda vlády, pobírá dotace, je ve střetu zájmů. Když má Česká republika odpovědět na jakýkoli dotaz, tak buď neodpoví, nebo úřad napíše Evropské komisi, že je nekompetentní, nebo prodlužuje odpověď na maximální dlouhou dobu. Ukazuje se, že nejde o jedno pochybení, ale o sérii pochybení. Je vidět, že Andrej Babiš a jeho praktiky jsou srovnatelné s praktikami, které jsme znali v 90. letech třeba od pana Mrázka a dalších lidí.

Bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka navrhne zítra hlasování o vyslovení nedůvěře vlády, je zjištění novinářů tak vážné, že by mělo dojít k takovému hlasování? Je tohle správný postup?

Rozhodně. Samotné projednání bodu vyslovení nedůvěry vlády může ukázat právě na to, že celé kauza má širší politický rozměr. Pan premiér tímto svým jednáním a tím, že věděl, vyplývá to z výpovědi jeho syna, se snažil mařit vyšetřování. Takové jednání je z hlediska politické kultury, z hlediska legislativních a zákonných neakceptovatelné. Kdyby projednání návrhu o vyslovení nedůvěry nepřišlo, měl bych pocit, že žijeme v banánové republice. To musí přijít. Pevně věřím, že do té doby najdou dostatek odvahy sociální demokraté a komunisté a přestanou podporovat Andreje Babiše. To už není kauza jednoho člověka, ale kauza celé vlády. Je naprosto neudržitelná.

Je pravděpodobné, že Andrej Babiš odstoupí a dojde k demisi vlády? Ale co by nastalo pak? Úřednická vláda, předčasné volby…?

Pokud by Andrej Babiš odstoupil, samozřejmě padá celá vláda, prezident by musel jmenovat buď jiného premiéra, nebo by se strany mohly domluvit na dalším postupu, který by směřoval k novým volbám. Možností dává Ústava několik. V současné době nemohu věštit, co by bylo. Nicméně se domnívám, že demise Andreje Babiše je nevyhnutelná a že se už nedá ničím odůvodnit, aby neproběhla. Jestli řada lidí pochybovala o jeho vině a nevině, tak včerejší reportáž ukázala, že pan premiér celou dobu lhal, tak jako lhal o svém členství a spolupráci s StB a tak jako lhal o dalších věcech.

A váš osobní předpoklad, odstoupí Andrej Babiš sám, nebo ne?

Když bude pod tlakem, jako byl pod tlakem koaličních partnerů v roce 2017, odstoupí. Jiná možnost mu nezbude. Nemyslím si, že i pro lidi z ANO bude tato situace konformní. Znám jich řadu, třeba Kláru Dostálovou nebo Martina Kolovratníka, to jsou slušní lidé, kteří nebudou chtít být spojováni s podobnými praktikami. Myslím si, že i oni nebo Ivan Pilný se budou snažit vyvolat diskusi o odstoupení pana premiéra.

Vstoupí podle vás více do dění prezident Miloš Zeman a měl by?

Prezident se zítra setká s premiérem a podle toho, jak se prezident Zeman choval v minulosti, asi premiéra Babiše k demisi nevyzve. Nicméně, kdyby se česká politika řídila nepsanými demokratickými principy a pravidly, jako to bylo ještě před osmi lety… Víme, kvůli čemu odstoupil například premiér Petr Nečas. Pak by opravdu musel prezident vyzvat premiéra k odstoupení.

Dá se předpokládat, že začnou demonstrace v ještě větším rozsahu, než se očekávalo, už s ohledem na to, že máme o víkendu výročí 17. listopadu? Vyjdete také do ulic?

Rozhodně přijde více lidí. Já sám zvažuji účast na jedné z velkých demonstrací. Je potřeba jednoznačně vyjít do ulic a dát jednoznačný signál, že nesouhlasíme s tím, co se děje, že je potřeba všechny věci nezávisle vyšetřit. Pokud policie nezačne konat, pokud budou mít státní zastupitelé strach něco rozhodnout, ztratíme to nejcennější, co máme, a to svobodu a demokracii. Nemůžeme si 17. listopad připomínat jen jako nějaký beztvarý svátek. Dobu nedemokracie a totality jsme zažili. Vždycky na 17. listopadu se chodím poklonit obětem komunistického a nacistického režimu, nevím, co bych pak u toho památníku dělal…

Poslanec Jakub Michálek z České pirátské strany napsal na sociální síti: „Tento skandál považuju za projev východního směřování České republiky. Hned zítra na poslaneckém klubu budeme konzultovat další kroky.“ Vidíte takový podtext?

Nevidím, neznám detaily. Tyto věci bych nespojoval. Že byl držen, odvezen, dva roky ho policie nemohla vypátrat, to je fakt a na tuto linku je potřeba se soustředit. Jestli byl na Krymu, nebo na Aljašce, na Sibiři, není důležité.



autor: Daniela Černá