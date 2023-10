Hašek: Prezident i premiér mají jedinečnou šanci zachovat se jednou jako státníci

reklama

Izrael je ve válce s terorismem, měl by dostat oficiální podporu světového společenství i České republiky jako svého věrného spojence. Bylo to Československo, které pomohlo vzniku Státu Izrael díky štědré vojenské pomoci, měla by to nyní být opět naše země, kdo jakkoliv pomůže proti hnusnému útoku teroristů.

Prezident Pavel i premiér Fiala mají jedinečnou šanci zachovat se jednou jako státníci, podpořit Izrael a navrhnout zablokovat štědré financování Palestinců z EU mimo nejnutnější humanitární pomoci civilnímu obyvatelstvu.

