Hausknecht (Zelení): Obec musí do pokřiveného trhu s bydlením zasáhnout

Byty se skupují na investice, nebo se pronajímají skrze platformy typu Airbnb za účelem krátkodobého pronájmu a jsou tak odebírány z objemu bytů určených pro běžné bydllení, což zapříčiňuje převis poptávky po bydlení. V Berlíně o tomto fenoménu již vědí své.

Sousedská iniciativa Dostupné bydlení pro Žižkov proto vyzývá MČ Praha 3, aby do trhu s bydlením zasáhla a cenovou hladinu začala ovlivňovat. Dosáhnout toho může především rozšiřováním volného obecního bytového fondu, který bude nabízet k pronájmu za dostupné ceny. Praha 3 také musí začít stavět nové byty, například na volné parcele Na Třebešíně, ale také například formou vestaveb a nástaveb. Aby mohla městská část efektivně ovlivňovat cenovou hladinu bydlení, měla by spravovat alespoň 30 % bytového fondu na svém území. Je rovněž třeba, aby Praha 3 pro své území vytvořila cenovou mapu dostupného nájemního bydlení. Iniciativa si také klade za cíl vytvořit sousedskou podpůrnou síť, která si navzájem bude vypomáhat při řešení konkrétních osobních problémů s nájemním bydlení, jako je například vypovězení smlouvy, nárazové navýšení nájmu apod.

„Už nás nebaví sledovat, jak se naši sousedé a sousedky, domácnost po domácnosti musejí stěhovat pryč ze Žižkova. Nemůžeme z městské části vystrnadit původní obyvatelstvo a očekávat, že to nezapříčiní žádné problémy. Městská část tyto lidi vyhnala, a to se musí hned zarazit,“ říká k situaci na Praze 3 spoluzakladatel iniciativy a kandidát do zastupitelstva MČ Praha 3 Filip Hausknecht (SZ). „Obec musí do pokřiveného trhu s bydlením zasáhnout a začít aktivně ovlivňovat cenovou hladinu. Toho dosáhne především díky velkému obecnímu bytovému fondu s regulovaným nájemným a regulací Airbnb.“

Minulý týden proběhla v Domě odborových svazů veřejná schůze, kde se probírala právě situace bydlení v Praze 3. Akci pořádali Zelení Praha 3 ve spolupráci se Sdružením nájemníků ČR (SON) a zúčastnil se jí i její předseda SON Milan Taraba. Ten mimo jiné upozornil i na to, že se zmenšuje průměrná velikost bytu a také na potřebu vytvoření cenových map.

Iniciativa Dostupné bydlení pro Žižkov připravuje další sousedské setkání na 19. září, kde se bude dále probírat situace s bydlením v Praze 3 a hledat nové a efektivní cesty, jak dosáhnout důstojného života pro všechny obyvatelky a obyvatele této městské části.

autor: PV