Havlíček (ANO): Green Deal není v tuto chvíli žádná uzavřená smlouva

reklama

Tak děkuji, děkuji i za tu diskusi, už to bude rychlovka. Jenom k tomu Green Dealu, co zde padlo. Ta situace se stále obrací k tomu, co bylo, kdo se k čemu zavázal. Mohl bych se opakovat, že Green Deal, abychom to jenom ještě jednou definitivně měli, není v tuto chvíli žádný podpis, žádná uzavřená smlouva. Je to politický závazek, na základě kterého se v tuto chvíli připravuje scénář toho, jak se bude naplňovat. To je ten známý balíček Fit for 55, ke kterému jsme dali negativní stanovisko, zaplať pánbůh, Senát to odsouhlasil, o tom se dneska diskutuje. A to, co jsme tam negociovali, mimo těch desítek miliard korun, které byly navíc, bylo současně to, že naštěstí neplatí těch 55 % pro každou zemi, ale platí pouze pro celek. A máme tím pádem si domluvit třeba 47 - 48 %. Ale to věřím, že příští vláda zvládne dobře.

Ale já jsem se ptal na něco úplně jiného. Já bych i respektoval to, že je někdo proti Green Dealu. Já jsem si jenom nebyl jistý, jak vlastně pětikoalice je v tuto chvíli směřovaná, protože v politických diskusích jsem z jedné strany hodně tlačen k tomu částí pětikoalice, že Green Deal je největší zlo, které tady je, a když se podívám na programové prohlášení, tak na první řádce je, že Green Deal je pro nás příležitostí - a pak je tam oslava na Green Deal. Tak já jsem chtěl čistě jenom vědět, jestli tedy pětikoalice je pro ten Green Deal, nebo jestli je proti tomu Green Dealu. A zdvořile jsem se jenom zeptal, že respektuji to i to, ale když tam někdo ale napíše, že to je oslava, že by bylo dobré v tom programovém prohlášení mít vyčíslená i ta rizika, když ne vyčíslená, tak minimálně navrhnout scénář toho, jak se bude postupovat vůči těm, na které to dopadne negativně. Protože určitě se shodneme na tom, že tam příležitost je, ale stejně tak se asi shodneme i na tom, že tam jsou určitá rizika. A to je to, co mi chybí v tom programovém prohlášení.

Děkuji.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Havlíček (ANO): Hrajeme si na podporu, ale ve finále dáváme téměř nic Havlíček (ANO): Nízko a středněpříjmových domácností máme v České republice 85 % Havlíček (ANO): Vládní pomoc vůbec neřeší OSVČ a podniky Havlíček (ANO): Energetický mix nesmíme tvořit na základě ideologií

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama