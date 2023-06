Havlíček (ANO): Pane Michálku, progresivisté, neomarxisté, blednou závistí. Jste šílenci

reklama

Já to říkám pořád - progresivisté, aktivisté, socialisté, neomarxisté by, pane předsedo Michálku, prostřednictvím paní předsedající, zbledli závisti, to, co jste před chvílí říkal. Vy už jste úplně zešíleli. Vy říkáte - malé vydavatelství, velké vydavatelství. Co je vám do toho? Jsme ve svobodné společnosti, ať si každý podniká, jak chce. Nebo mu chcete snad diktovat, že má vlastnit dva časopisy, jeden, že si to má dělat online, že si to má dělat jakkoliv? Přece každý má právo si dělat, co chce, jak chce v podnikání, pokud to dělá regulérně.

Proč nám to tady zase třídíte? Něco neuvěřitelného. Vy v té svaté válce vůči Babišovi ve smyslu dotací vylíváte s vaničkou i dítě, kompletně. Co nám to zde tvrdíte o dotacích? Běžte se, prosím, podívat na programy TAČRu! (Zvýšeným hlasem.) Já jsem byl v Českých Budějovicích minulý týden! Nemocnice společně s Akademií věd, společně s TAČRem, Technologickou agenturou, a s malým startupem dělají to, že diagnostikují na základě umělé inteligence neuvěřitelné věci v rámci nemocných lidí! A těmhle lidem vy to chcete sebrat nebo respektive, ať si to dělají, ale nemůžou tihle lidi vstoupit do politiky? (Zvýšeným hlasem.) Vy jste fakt úplně zešíleli v té pětikoalici! Prosím vás, to tam budete trpět, tyhle blázny? (Potlesk v sále.)

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

