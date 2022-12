Havlíček (ANO): Pane ministře, PR specialisté vás dostávají na hranici volitelnosti

reklama

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády,

v zásadě je třeba říct hned na úvod, že pochopitelně podpoříme tento zákon, možná bude ještě nějaká diskuse u pozměňovacích návrhů, ale míří se správným směrem, o tom není nejmenších pochyb.

Já zde ale musím vystoupit s něčím trochu jiným, co se pochopitelně týká schvalování tohoto zákona. Jak nepochybně všichni víme, dochází k několikaměsíčnímu zpoždění ve smyslu schvalování tohoto zákona, chytá se to všechno na poslední chvíli za pačesy, ale to bychom mohli vzít s určitým nadhledem. Za prvé i my, když jsme předkládali zákony, jsme měli někdy zpoždění a je to jenom otázka toho, vysvětlit to a možná se omluvit. Také jsme to nekritizovali nějakým zásadním způsobem. Možná si vzpomínáte, když se to tady v říjnu projednávalo, tím spíše, že třeba předseda Komory obnovitelných zdrojů pan Chalupa reagoval, že i kdyby se to nestihlo do 1. ledna a bylo to o několik dnů později, že to není žádné zemětřesení a že se to dá zvládnout. Pochopitelně, ozvali se ti, kterých se to týká, ať už to jsou různá SVJ nebo ti, kteří si to chtěli instalovat, zkritizovali v zásadě správně Ministerstvo průmyslu a obchodu i pana ministra za to, že to dělá na poslední chvíli a že se to možná nestihne.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tím to mohlo být uzavřeno. Stačilo jednoduché a to je to, co jsme dělali i my, omluvili bychom se a řekli bychom, ano, pokusíme se to zvládnout k tomu 1. 1. a možná by se to dokonce i povedlo.

Nicméně reakce pana ministra vyrazila dech i těm, kteří s ním spolupracují i členům pětikoalice. Jaké bylo veřejné vyjádření pana ministra. Navýšení limitů pro instalaci fotovoltaiky bez licence do 50 kW, pomůže českým občanům, proto jsme chtěli, aby ho Sněmovna schválila ve zkráceném řízení v prvním čtení. Opozice to zamítla a pravděpodobně připravila občany o šanci výhodně si vyrábět více vlastní elektřiny od začátku příštího roku.

Pane ministře, to je na Chocholouška a prosím pěkně, už s tím něco dělejte. Pana premiéra už neprosím, ale už žádám, aby pana ministra Síkelu nějakým způsobem zajistil, protože tady už končí veškerá legrace. (Potlesk a smích z řad poslanců hnutí ANO.) To si z nás děláte legraci? Myslíte to skutečně vážně? Tak si to pojďme zrekapitulovat.

Anketa Kterého kandidáta nejvíc NECHCETE ve 2. kole volby prezidenta? Babiš 12% Nerudová 68% Pavel 20% hlasovalo: 12553 lidí

Toto řeší vláda už šest měsíců. Ministerstvo průmyslu a obchodu v květnu přišlo s tím naprosto správně, že to bude v novele o plynových zásobnících. Vypadlo to. Ano, byly tam nějaké chyby, tomu všemu bych rozuměl. Slib, pane ministře, jste dal jasný, že do prázdnin bude hotovo, do prázdnin. Prázdniny v České republice začínají 1. července a končí 31. srpna. Možná, jak cestujete po světě, tak si to vždycky zpřeházíte, máte to posunuté. Ale v každém případě vy jste to poslali do Sněmovny tak, že to přišlo 29. září. To je tři měsíce od začátku prázdnin, tři měsíce. V prvním čtení se to logicky četlo 14. 10.

Je třeba ještě zmínit jednu věc a vy jste to velmi dobře věděl, že vám to vaši kolegové - a samozřejmě i opoziční poslanci - někdy v polovičce září totálně shodili ze stolu. To bylo to jednání hospodářského výboru, tuším, že to bylo v Dukovanech. Tady se jasně řeklo, že je tam velké množství chyb, že to není v pořádku. Věděl jste, že to tak není nebo věděl jste, že to je v nepořádku.

Ano, vy jste chtěl toho 14. 10., aby se to schválilo v devadesátce, čili v tom jednom dnu všechno naráz. Naprosto logicky zde vystoupila paní předsedkyně Schillerová, která řekla, že je tam celá řada chyb a nejasností a musí to jít do výboru. Mimo jiné poté, co to řekli vaši poslanci. Ale samozřejmě vyšli jsme vstříc, že se to zkrátilo na sedm dní. Vstřícnost sama.

Teď, o co se tam hrálo. Samozřejmě, že to šlo do toho hospodářského výboru. A víte, jak to dopadlo? Určitě to víte. Šest pozměňovacích návrhů, jeden komplexní pozměňovací návrh. Z toho pět pozměňovacích návrhů dali členové pětikoalice. Tuším, že čtyřikrát to bylo v ODS - mám to zde poznamenáno - jedenkrát za STAN a jedenkrát to byl pozměňovací návrh paní poslankyně Dostálové. Čili z toho je naprosto zřejmé, že i vaši kolegové to nepovažovali za správně napsaný zákon a udělala se tam celá řada naprosto správných a logických změn.

Tak, pane ministře, prosím vás, příště až zase budete komunikovat s vašimi PR specialisty ve STAN, tak si uvědomte, že tito PR specialisté vás dostávají na hranici volitelnosti. A jestliže budete argumentovat, tak se držte alespoň základních parametrů a to takových, že vy jste to zbastlili, nikoliv, že my jsme vám to zdržovali.

Děkuji.

Psali jsme: Havlíček (ANO): 7 až 9 000 korun za megawatthodinu je moc Havlíček (ANO): Nikdo se vládu raději už o nic neprosí Havlíček (ANO): Lidem dochází dech a firmám trpělivost Havlíček (ANO): ČR opět vyrazila dech celé Evropě

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama