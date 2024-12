Havlíček (ANO): Premiér Petr Fiala dodnes netuší, jak fungují nákupy plynu

Premiér Petr Fiala dodnes netuší, jak fungují nákupy plynu. Nezbavil Česko ani ruského plynu, ani závislosti na něm. Nikoliv proto, že by nechtěl, ale protože na to nemá vliv. Tři roky se pokouším marně vysvětlit, jak funguje logistika s plynem, a to jak z východní, tak západní větve. Tři roky tvrdí ministři, jak nás zbavují závislosti na Rusku, aby zjistili, že k nám nyní proudí bez jejich vlivu 97 % ruského plynu, a to jak plynovody že Slovenska, tak z Německa, kam se dostává plyn z Francie, který je z nemalé části opět ruského původu.

Dobrá zpráva je, že nový ministr průmyslu Vlček to jako první člen vlády pochopil.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA ANO 2011



