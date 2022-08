Havrda (Svobodní): Německo od října zavede covidová opatření

reklama

Podle německého ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha (SPD) německá vláda zavádí od října přísnější protikoronavirová opatření. Spolkový ministr zdravotnictví tvrdí, že zemi čeká podzimní vlna covidu, ale díky těmto omezením ji zvládne. A ujistil, že žádné plošné uzavírky či přechody na digitální vyučování se tentokrát konat nebudou. Roušky ale budou nosit děti od pátých tříd.

V letadlech a dálkových vlacích bude povinné nosit respirátor, roušku budou moci mít jen děti. Do nemocnic a při návštěvách pečovatelských domovů bude kromě povinných roušek potřeba také negativní covidový test. O tom, zda se roušky opět zavedou také v obchodech, restauracích či volnočasových zařízeních, rozhodnou až vlády jednotlivých spolkových zemí. „Musíme se připravit na situaci, která pravděpodobně nastane na podzim či v zimě,“ řekl ministr spravedlnosti Marco Buschmann (FDP). Podle něj je to „dobrý, umírněný a uměřený koncept“. Jednotlivé spolkové země pak samy rozhodnou, zda zavedou roušky ve veřejně přístupných budovách. Do restaurací a kulturních zařízení bude možné vstoupit i bez roušky, pokud se člověk prokáže testem. Výjimku budou mít i čerstvě očkovaní. Podle situace se budou moci jednotlivé země také rozhodnout, zda zavedou limity na počet hostů v restauracích a kinech nebo požadavky na distanční vzdálenost (1,5 m).

Ano, už je to tady zase. Ti Němci si nedají pokoj. Oni již přesně ví, jak to u nich bude v říjnu vypadat, oni ví, jaká bude virulence, mortalita i letalita podzimního respiračního viru. Opět zde bude nátlak na lidi, aby se nechali infiltrovat dalšími a dalšími šmakuládami, a to v

čím dál kratších intervalech. Opět je zde jasná tendence zvýhodňovat očkované a diskriminovat zdravé občany, kteří si tu šmakuládu z různých důvodu odmítnou píchnout. Všichni by si měli uvědomit, že nám bylo ještě nedávno "odborníky" i médii jasně sděleno, že se po základním očkování nenakazíme, nemůžeme přenášet infekci, nemůžeme onemocnět, pokud onemocníme, tak pouze lehkou formou a nedostaneme se do nemocnice a prakticky, že budeme nesmrtelní. Tomuto bludu podlehli nejen obyčejní lidé, ale i vysokoškoláci, a co je nejhorší, i lékaři a vědci. Nyní je vše jinak a ti samí odborníci důrazně požadují "očkování" třetí a ještě lépe čtvrtou dávkou ve zkráceném intervalu. Postupně se po opakované aplikací dávek objevují mnohočetné vedlejší účinky. Na JIPkách leží a umírají lidé se 3. a 4. dávkou, ale média mlčí a lékaři, kteří na tento problém upozorňují od začátku, jsou ministrem nazýváni ruskými šváby. Zatím je v Česku klid před bouří, ale stačí škrtnout sirkou a budeme opět žít v covidové totalitě. Pandemický zákon to umožňuje. Čím dál více vyplouvá na povrch, že se v Evropě počítalo s globálně povinným očkováním lidí, včetně dětí. Proto se za miliardy dolarů nakoupily pro všechny země stovky milionů "vakcín". V Rakousku se povinnost očkovat všechny udržela až do dubna tohoto roku, v Německu to překvapivě neprošlo hlasováním v Bundestagu a u nás ještě vláda pětikoalice držela zuby nehty prakticky povinnost očkování ještě 2 měsíce po svém nástupu k moci. A to i přesto, že ministr Válek ještě jako poslanec prohlásil v Parlamentu, že pokud se to nezruší, přiváže se nahatý do půl těla ke dveřím sněmovny ...

Jelikž jsem v každodenním styku s pacienty, ptám se jich, jak se nyní staví k očkování. Někteří mají již v sobě 3. nebo 4. dávku. Většina mi sděluje, že čím vyšší počet dávek, tím měli po očkování větší zdravotní potíže. Někdy i vážnějšího charakteru a dlouhodobé. Většina mých pacientů již měla covid opakovaně. Mnoho lidí si velice správně samo zaplatilo vyšetření protilátek. Většina mi však sděluje, že si již další dávku rozhodně dát dobrovolně nechtějí. Nevidí pro to v dnešní situaci, i při počínající opětovné mediální masáži za 50 milionů korun, žádný racionální důvod. Já jim rozhodně "vakcinaci" nerozmlouvám, kdo si myslí, že ho to zachrání, ať se jde naočkovat klidně i vícekrát. Třeba prezident ČLK a další covidoví fanatici by se měli očkovat minimálně každé 3 měsíce, aby mohli žít bez strachu. Jedno je jasné, očkování musí zůstat dobrovolné a zdraví lidé nesmí být nijak diskriminováni. O tom, že se tak opakovaně stalo, rozhodl Nejvyšší správní soud. Naposledy rozhodl o nezákonnosti, kdy si museli platit neočkovaní lidé antigenní testy, pokud chtěli alespoň trochu normálně žít. Budou potrestáni ti lidé, kteří toto nařizovali a vyžadovali? V právním státě by již u soudu museli odpovídat na nepříjemné otázky. Dále musí o této respirační nemoci, včetně léčby i očkování i s jeho nežádoucími účinky, probíhat v médiích a na odborné půdě řádná diskuse. Zatím jsem žádnou, bohužel, nezaznamenal.

MUDr. Miroslav Havrda

místopředseda Svobodných, mluvčí Paralelní lékařské komory

