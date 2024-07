Hejtman Grolich: Do našeho kraje míří o 2,8 miliardy víc

…že na něco nejsou peníze?

A jaké by to bylo, kdyby jich bylo dost? To už bychom mohli brzo zjistit.

Do JmK míří 2,8 miliard ROČNĚ NAVÍC.

Změní se totiž stará pravidla financování krajů, kvůli kterým je náš kraj dlouhodobě podfinancovaný. A je to vidět, třeba zrovna na těch silnicích.

V květnu návrh na férové financování schválila vláda a míří do parlamentu, kde by to mělo projít.

Řešil to přede mnou každý hejtman už víc jak 20 let, ale nikdy se to nepodařilo dotáhnout. Až teď.

Tohle bude největší věc od vzniku krajů. Držte palce, ať to dopadne.

Mgr. Jan Grolich KDU-ČSL



