Hejtman Grolich: Potřebujeme co nejvíce pěstounů, aby děti nemusely vyrůstat v ústavech

Přibližně 800 dětí na jižní Moravě žije mimo svou biologickou rodinu. Aby se jejich cesta do nové rodiny co nejvíce urychlila, spouští dnes (1. února 2022) Jihomoravský kraj kampaň na podporu těch, kteří podobný krok zvažují.

Budoucí pěstouny chce kraj oslovit prostřednictvím animací, vizuálů a spotů v televizi i na sociálních sítích. Připraveny jsou i rozhlasové spoty, které namluvili herci brněnského Městského divadla Pavla Vitázková , Lucie Bergerová a Petr Halberstadt. Informační plakáty a letáky pak mohou lidé zaznamenat v prostředcích hromadné dopravy, na nádražích nebo v krajských příspěvkových organizacích. Vznikl také web: www.pestounijmk.cz, kde najdou zájemci podrobnosti a osobní příběhy konkrétních pěstounů. Od 17. března 2022 si je lidé mohou přečíst i na výstavě v brněnské Galerii Vaňkovka nebo poslechnout ve formě podcastů. Jihomoravský kraj inicioval také spolupráci s Českou televizí, která připravuje pořad o pěstounství.

Novinkou jsou i takzvané Pěstounské pasy. Ty umožní pěstounským rodinám navštěvovat sportovní a volnočasové aktivity zdarma nebo s výrazným zvýhodněním oproti běžnému vstupnému.

„Není to práce, je to poslání. Potřebujeme co nejvíce pěstounů, aby děti nemusely vyrůstat v ústavech. Budeme rádi za každého budoucího pěstouna, který do toho s námi půjde,“ říká hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Cílem kampaně je dodat odvahu budoucím pěstounům a zprostředkovat jim pozitivní emoce, které s sebou péče o děti, které potkal nelehký osud, přináší. „Jen u nás na jižní Moravě jsou stovky dětí, které by mohly žít v rodinách. Zájemců, kteří se chtějí stát pěstouny, ať už přechodnými nebo dlouhodobými, ale bohužel spíš ubývá. Loni jsme evidovali 38 žádostí. Kampaní chceme veřejnost oslovit a potenciálním zájemcům přiblížit, co to znamená být pěstounem. Počítat samozřejmě mohou s pomocí ze strany úřadu během celého procesu,“ uvádí Jana Leitnerová, radní pro sociální a rodinnou politiku.

