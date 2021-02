Hejtman Kuba: Jestli prodloužit nouzový stav, tak maximálně o 14 dní

Pokud by měla vláda na žádost hejtmanů prodloužit nouzový stav, nejvýš o 14 dní, jako prostor pro vyřešení krize. Pro některé hejtmany je nouzový stav jedinou možností, jak vymáhat všechna opatření, řekl dnes ČTK jihočeský hejtman a šéf Asociace krajů Martin Kuba. V novém nouzovém stavu by podle Kuby mohly otevřít menší obchody a provozovny, naopak ho zaskočila úvaha ministra zdravotnictví, že by přestal platit zákaz nočního vycházení.

reklama

"Především jsme se snažili, aby postup všech hejtmanů byl jednotný, protože nechceme vystavit některé kraje, které jsou na tom opravdu špatně, tomu, aby musely jet v jiném režimu. Také si myslíme, že je pro občany důležité, aby se celá republika chovala v jednotném režimu. Neustále se snažíme dobrat jednotného postupu hejtmanů, protože situace v některých krajích je velmi složitá, pro některé hejtmany je nouzový stav jedinou možností, jak udržet všechna opatření ve vymahatelném chodu," řekl Kuba.

S ministrem zdravotnictví konzultoval opatření, která by ministr chtěl rušit. Kuba je probere i s krajským krizovým štábem, na základě toho se rozhodne, jestli všichni hejtmani podají žádost o nouzový stav.

"Pokud by to tak bylo, tak pouze na velmi krátkou dobu, na 14 dní, a to abychom vytvořili pro vládní koalici a opozici prostor dohodnout se na normálním stavu, na pandemickém zákonu," řekl Kuba.

Zaskočila ho úvaha ministra zdravotnictví Jana Blatného, že by se při novém nouzovém stavu zrušil zákaz nočního vycházení. "Tam vidím riziko, že by mohl začít poměrně bujarý život. Kdybych si měl osobně vybírat, v jakých opatřeních bych epidemiologicky viděl rozvolnění, tak bych se spíš zaměřil na malé provozovny a malé obchody ve smyslu toho, že se tam dodržují konkrétní opatření, hygiena to kontroluje, než uvolnit noční život," dodal Kuba.

Hejtmani budou v neděli jednat opět s vládou. Podle Kuby chtějí hovořit také s opozicí. Sám je podle svých slov zatím rozhodnutý zhruba z 50 procent, že by hejtmani žádost o prodloužení nouzového stavu podali. "Byl by to prostor na vyřešení krize. Nechceme, aby dopadala do životů obyvatel České republiky," řekl Kuba.

MUDr. Martin Kuba ODS



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vích (SPD) Je nouzový stav skutečně politickým bojem? Asociace krajů ČR k nedělnímu jednání vlády Pirát Michálek vynesl spory ve vládě. Babiš namletý na kousíčky. A budou ho v tom koupat Hejtman Vondrák: Požádáme o nouzový stav

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.