Hejtman Kuba: Náš kraj je nejlepší

reklama

Milí Jihočeši, tak dneska ke zprávě o očkování přikládám obrázek pořadí krajů v počtu očkovaných na 100 obyvatel.

Anketa Podporujete boj Svjatlany Cichanouské proti Lukašenkovi? Ano 3% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 4430 lidí

Když vynecháme Prahu, která je plná fakultních nemocnic a těžko se s tím soutěží, tak NÁŠ kraj JE NEJLEPŠÍ. Moc díky všem, kteří se na tom podíleli a podílejí! Jste skvělí!

A teď jak pokračujeme tenhle týden.

Máme k dispozici vakcíny od Pfizer 38 010 dávek. Očkovací látkou Moderna a AstraZeneca už v jihočeských OČKÁCH první dávky neočkujeme. Tyto vakcíny už dlouhodobě necháváme k dispozici praktickým lékařům. Obě očkovací látky však stále potřebujeme na druhé dávky. Celkem v tomto týdnu na první i druhé dávky vyočkujeme 38 328 dávek vakcín. Na ty druhé potřebujeme celkem 22 812 vakcín. 22 494 Pfizeru a 318 Moderny. Takže tento týden zvládneme v našich OČKÁCH nově prvními dávkami naočkovat 15 516 Jihočechů.

Praktičtí lékaři už si objednávají vakcíny sami mimo kraj, takže kolik jich dostanou už neumím říct.

Už jsou otevřené všechny věkové kategorie od 16 let. V našich OČKÁCH před závorou na PIN teď čeká cca 10 tis Jihočechů. Všem ho postupně během týdne budeme posílat, aby si zarezervovali termín. To že nepřijde hned, ale pár dnů čekáte, je teď normální, ale v tom příštím týdnu by naprostá většina zájemců měla být očkována. Jasně, že se do systému dohlašují ještě další a je to dobře, protože potřebujeme naočkovat co nejvíc Jihočechů. V těch kategoriích nad 65 let máme proočkováno 70-80 % populace, což je super. To jsou lidé, kteří nejčastěji končili v nemocnicích. Systém nové zájemce pořád řadí podle věku, takže se nezlobte, když na PIN budete pár dnů čekat. To je teď prostě realita a je to tím, že máme málo vakcín na první dávky a velké množství těch druhých. Ale podle našich odhadů bychom měli naprostou většinu zájemců stihnout naočkovat během následujících cca 2 -3 týdnů.

MUDr. Martin Kuba ODS



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hejtman Kuba: Velké téma na celostátní úrovni je cestovní ruch Hejtman Martin Kuba s francouzským velvyslancem poprvé osobně Hejtman Kuba: Pane Schwarzenbergu, tohle fakt není a nesmí být normální Hejtman Kuba: Chceme podpořit celkem 30 projektů ve všech okresech kraje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.